CRBL a luat decizia definitivă! Cântărețul s-a mutat cu soția și fiica lui în Spania! "Suntem într-o vacanţă prelungită..."

CRBL [Sursa foto: Instagram]

Se pare că pandemia de coronavirus i-a afectat și pe mulți dintre artiștii țării noastre. Astfel, că unii dinte aceștia au trebuit să se mute sau chiar să își închidă afacerile. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul lui CRBL. Cântărețul și-a luat familia și a plecat din țară.

CRBL a plecat definitiv din România

În luna septembrie, artistul și-a luat familia și a decis să părăsească România definitiv. Locul pe care l-au ales este unul spectaculos, alături de soția lui și de fetița de 10 ani, cântărețul a decis să se mute în Spania, în Regiunea Valencia. Primele declarații ale lui CRBL au fost făcute în cadru unui interviu.

"Eu am testat locul, Regiunea Valencia. Am venit aici acum cinci ani, am stat vreo doi, am văzut. Am tot testat Spania şi am zis acum că e mai bine aici. Suntem într-o vacanţă prelungită. Aşa ne-am propus pentru anul acesta. Aici fac tot muzică, am scos nişte piese… Acum lucrez la un album”, a spus CRBL în cadrul unei emisiuni TV.

De asemenea, cântărețul a vorbit și despre diferențele dintre țara noastră și Spania, din punct de vedere al educației. Totodată, a mai adăugat faptul că persoanele din țara aleasă de către el ca destinație finală sunt mult mai civilizate.

CRBL si familia lui[Sursa foto: Instagram]

”În ceea ce priveşte educaţia, [în Spania] sunt mult în urmă faţă de sistemul educaţional din România. Pe de altă parte, sunt mult mai civilizaţi decât noi. I-aş strânge de gât pe spanioli în trafic. Ăştia nu semnalizează când fac dreapta sau stânga. În schimb, ne integrăm aşa uşor uşor în comunitatea asta şi pentru mine este o gură de aer, am renăscut. Mi-e dor un pic de acasă şi de concerte foarte foarte mult. De aceea compun acum.”, a mai adăugat cântărețul.