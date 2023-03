"Cred că oamenii trebuie să te cunoască fără filtre". Vica Blochina, radicală când vine vorba de viața din online | EXCLUSIV

In articol:

Vica Blochina este extrem de activă pe rețelele sociale, însă recent a recunoscut că o platformă i-a dat mari bătăi de cap.

Frumoasa blondină se simte depășită de postările pe Tik-Tok, acolo unde nici nu se aștepta ca unele trenduri să prindă imediat la public.

Vedeta a aflat recent cum stau lucrurile pe Tik-Tok și mărturisește că a fost uimită, iar faptul că nu știa exact cum funcționează algoritmii au făcut-o să se simtă "bunică" în ceea ce privește postările. Când vine vorba de activitatea în online, Vica ne-a mărturisit că nu știe care este rețeta succesului, însă este sigură că oamenii o urmăresc pentru felul ei extrem de sincer de a fi.

Vica Blochina preferă interacțiunile reale în locul postărilor din online

Vedeta a mărturisit recent pe Instagram că toată viața oamenilor s-a mutat în online așa că jurnaliștii WOWbiz.ro au sunat-o și au întrebat-o cum vede acest lucru.

Frumoasa blondă este conștientă de faptul că în online toată lumea postează doar ceea ce își dorește și ar prefera să cunoască oamenii în realitate, așa cum sunt ei fără filtre sau alte programe de editat pozele.

"Mi se pare că i s-a dat omului posibilitatea să își expună viața așa cum își dorește el și cum o vede el. Tot ce vedem noi online, mai ales pe Instagram și pe Tik-Tok. Oamenii pun segmente din viața lor pe care își doresc ca ceilalți să le vadă, dar asta nu însemnă că ei chiar trăiesc viața aceasta ideală pe care o pun pe Instagram.

Pun fotografii, de multe ori oamenii poate se prefac că familia e minunată și foarte fericită, pozele sunt toate filtrate și retușate pentru că vrei să arăți mult mai bine acolo decât în realitate. Acolo e așa o viață wanna be, dar nu știu dacă din păcate sau din fericire.

Toată lumea s-a mutat foarte mult pe social – media. Mie îmi place mult mai mult atunci când pot să mă vad cu oamenii, să vorbesc și să povestesc. Eu cred că oamenii trebuie să te cunoască așa cum ești tu în viața reală, nu cum te expui pe social- media", a povestit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

Vica Blochina, uimită de trendurile de pe Tik-Tok

Așa cum au procedează toate vedetele care se respectă, Vica s-a lansat și ea pe Tik-Tok. Frumoasa blondă ne-a mărturisit însă că nu își imagina ce trenduri merg pe platformă și chiar a fost uimită când a aflat că oamenii nu postează oricum acolo, ci fiecare filmuleț este foarte bine gândit.

"Mă simt ultimul nepot! Au venit niște prieteni pe la mine și un băiat de 19 – 20 de ani s-a uitat la mine pe Tik-Tok și mi-a explicat.

Nu are nicio legătură cu ce credeam eu că ar merge cu ceea ce mi-a explicat el. Tinerii înțeleg foarte bine cum funcționează trendurile acolo, dar eu, pe Tik-Tok, sunt bunică așa mă simt. Mă depășește și clar trebuie să știi ce e în trend, este o întreagă industrie acolo și să ții pasul cu tot ce se întâmplă acolo", a declarat Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Vica despre rețeta succesului

Sinceră, așa cum ne-a obișnuit întotdeauna, vedeta mărturisește că nu are o rețetă a succesului în mediul online. Cu aproape jumătate de milion de urmăritori pe Facebook, Vica Blochina este convinsă că oamenii vin pe paginile ei pentru că o admiră pentru onestitate și modul direct de a spune lucrurilor pe nume.

"Eu nu am nicio rețetă. Eu sincer nici nu am înțeles cum de am 400.000 de urmăritori pe Facebook. Nici bani nu am dat să îmi cumpăr urmăritori, pe mine oamenii mă urmăresc pentru că vor. Nu fac bani din povestea aceasta.

Postez ce cred eu pe moment și cred că dacă oamenii se uită la mine în mediul online înseamnă că le place ceva. Probabil sunt autentică și asumată și spun lucrurilor pe nume, fără să stau să mă ascund. Aș vrea să știu și eu rețeta succesului pe online dacă o are cineva", a mărturisit Vica Blochina, pentru WOWbiz.ro.

