Moment cu adevărat unic, anul acesta. Credincioșii de la malul mării au avut ocazia să primească Lumina Sfântă pentru a doua oară, la mai bine de o lună de la noaptea de Înviere.

Slujba s-a ținut, marți seara, în toate bisericile și mănăstirile păstorite de Arhiepiscopia Tomisului. Creștinii care au ținut pot în ultimele trezi zile au fost și împărtășiți.

IPS Teodosie a transmis aceeași Lumină Sfântă de la Înviere, de anul acesta

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Slujba din seara această nu e nimic nou, este o rânduială, doar am schimbat ora la cererea multor credincioși, care mi-au plâns și mi-au spus că au primit lumina prin delegate, n-am simțit bucuria Paștilor, nu ne-am putut împărtăși, faceți ceva să recuperăm Paștele. Cine spune că am inventat eu ceva nu știe. Ce e scris în carte și ce trebuie să facă oricine vine la biserică, aceea facem și noi. Aceeași lumina pe care am primit-o de Înviere și o păstrăm de pe candela sfântului Altar de pe fiecare biserică și mănăstire o vom dărui din altar, spunând de `veniți și luați lumină`”, a declarat el.

La miezul nopții se va ține în toate lăcașurile sfinte din Dobrogea liturghia „Odovania Învierii”, o slujba identică cu cea din noaptea de Paști, 18 spre 19 aprilie, anul acesta.