Credite online. Ce faci sa nu fii refuzat si ce riscuri ai?

Poti sa aplici pentru un credit rapid online atat la banca cat si la IFN (institutii financiare nebancare). Ultima optiunea este mai convenabila pentru cei care prefera simplitatea, rapiditatea si nu in ultimul rand probabilitatea mai mare sa fii aprobat.

Unele IFN-uri atat de mult au dezvoltat tehnologiile incat pot sa-ti ofer creditul online direct pe card practic imediat, non-stop, si ziua, si noaptea fara sa fii

De ce ai nevoie pentru accesa un credit de nevoi personale online?

sunat de cineva sau sa faci alte eforturi.

Daca ai nevoie de o suma de bani rapid si fara batai de cap este foarte usor de rezolvat.

Telefonul mobil.

Ai nevoie de telefonul tau mobil. E simplu, nu? Acest accesoriu e de nelipsit astazi la orice persoana. Direct de pe telefon aplici pentru un credit online. Cu telefonul faci poza la actul tau de identate, tot cu ajutorul acestuia trimiti poza facuta catre compania de la care soliciti creditul. Telefonul este uitilizat si pentru primirea codului sms cu ajutorul caruia semnezi contractul de credit.

Actul de identitate

Trebuie sa ai la tine cardul tau de identitate cu domiciliu in Romania si sa fii peste 18 ani.

Cardul bancar

Cardul poate fi de la orice banca si emis pe numele tau. Pe cardul tau primesti banii solicitati.

Ce faci ca sa nu fii refuzat?

Trebuie sa fii foarte atent cand completezi cererea de credit.

Verificarea datelor tale merge in regim automatizat si sistemul nu poate interpreta daca ai gresit din intamplare sau intentionat. De asemenea este foarte important sa indici corect numarul tau de telefon pentru ca pe acest numar vei primi sms-ul de validarea contractului de credit.

Ce riscuri ai daca aplici pentru un credit 100% online?

Trebuie sa trimiti Institutiei Financiare Nebancare datele tale personale, precum buletinul sau ulterior, daca esti aprobat, si numarul cardului.

Sunt informatii importante si confidentiale, asa ca poti ezita sa faci acest lucru. Dar trebuie sa stii ca riscurile sunt minime. IFN-urile sunt companii licentiate, supravegheate de BNR, de aceea datele tale personale vor fi transmise prin canale sigure, protejate si prelucrate conform cerintelor legislatiei

La unele persone mai exista incertitudinea in privinta validitatii contractului de credit semnat electronic printr-un cod SMS. Desi este semnat electronic acesta are aceeasi valabilitate in fata legii ca si contractele de credit printat si semnate prin semnaturile olografe.

In concluzie

Credit rapid online este instrument foarte convenabil si usor de accesat. In zilele actuale poate fi obtinut chiar in cateva minute, direct pe card, fara sa te deplasezi undeva si doar cu ajutorul telefonului tau mobil.

Pentru a parcurge fara griji tot drumul de la accesarea pana la rambursarea creditului:

Trebuie sa fii bine informat, sa compari ofertele existente ale bancilor si IFN si sa alegi una potrivita nevoilor tale Sa calculezi bine daca creditul primit de tine poate fi rambursat la timp. Penalitatile in caz de neplata pot acumula niste sume considerabile si atunci un credit de nevoi personale se transforma intr-o povara. Sa citesti atent contractul de credit inainte sa-l semnezi.

Bafta si mult succes!