Crezi că-i dulce viața de vedetă? Te înșeli! Ce a făcut Ilinca Vandici de când s-a terminat “Bravo, ai stil!”? "Am muncit toată vara!”| EXCLUSIV

Ilinca Vandici este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta este admirată și apreciată pentru frumusețea și inteligența pe care le posedă. Ilinca este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, bucurându-se atât de proiecte senzaționale, dar și de o familie minunată.

Ilinca Vandici se dedică timpului în familie

Prezentatoarea Bravo, ai stil! Celebrities este invidiată pentru silueta ei perfectă, parcă trasă printr-un inel.

Ilinca Vandici este foarte mândră de familia pe care o are și pe lângă proiectele profesionale, încearcă mereu să își facă timp pentru ei. În cadrul unei petreceri mondene, prezentatoarea TV a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și am aflat ultimele noutăți din viața sa. Vedeta ne-a dezvăluit ce planuri are în viitorul apropiat și pe ce se concentrează cel mai mult.

"Nu am în plan ceva anume. Continui filmările pentru Te Ascult, îmi continui activitatea pe online, aștept să înceapă un nou sezon de Bravo, ai stil, dar între timp am foarte multă treabă, lucru care mă bucură enorm și, nu în cele din urmă, îl cresc, îl educ, împreună cu Andrei, pe Zian și asta să știi că îmi ocupă foarte mult timp și foarte multă energie." , a declarat Ilinca Vandici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce proiecte are Ilinca Vandici când nu apare pe sticlă?

În ultima perioadă, Ilinca Vandici și-a desfășurat activitatea mai mult în mediul online, iar cei care urmăresc micile ecrane, se întrebau ce mai face frumoasa vedetă. WOWbiz are răspunsul direct de la sursă.

"Am muncit cu drag și spor. Nu de puțină vreme, am lansat pe canalul meu de YouTube un nou proiect, care se numește Te Ascult, acolo unde stau de vorbă cu femei remarcabile și nu doar cu femei, pentru că voi avea și bărbați invitați la un moment dat. Vorbim despre chestiuni reale, despre viață, despre suflet, despre lucruri care cred eu că încep să conteze din ce în ce mai mult și care îi pot influența pe cei tineri într-un mod cât se poate de pozitiv. Asta îmi doresc din suflet și cred că e loc și cred că e cazul. Sunt mulți oameni care merită să fie ascultați și care au un cuvânt de spus în informarea celor care ne urmăresc.", a mărturisit Ilinca Vandici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

