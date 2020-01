Criminalistul Tudorel Butoi a făcut dezvăluiri despre o crimă petrecută în urmă cu mai mulți ani, în care ucigașul a fost condamnat deși cadavrul victimei sale fusese ars complet. Criminalistul a făcut astfel paralela cu ucigașul Gheorghe Dincă.

Criminalistul Tudorel Butoi, într-un interviu acordat lui Marius Tucă, a povestit despre cazuri în care autorii unor crime au fost condamnați în lipsa cadavrelor. Poate cel mai șocant episod povestit de celebrul criminalist a fost al unei femei care și-a ars soțul în cuptorul de pâine.

”Am avut eu spețe mult mai complicate (n.red. decât a lui Gheorghe Dincă). Indivizi de peste 90 kg, care au fost arși în cuptorul de pâine până dimineața, de nu mai rămăsese nimic”, a spus Butoi făcând referire la declarația lui Gheorghe Dincă, conform căreia, după ce a ucis-o pe Alexandra Măceșanu a ars-o într-un butoi din curtea casei sale. Anchetatorii au găsit în cenușa din respectivul butoi câțiva dinți, care conform ADN-ului i-ar fi aparținut fetei.

Criminalistul a oferit apoi amănunte și despre bărbatul ars în cuptorul de pâine. ” A fost o speță condusă de celebrul procuror Iuliu Andrei de la Cluj, în care eu am discutat cu asasina. Așa de bine l-a făcut pe bărbati-su de nimic n-a mai rămas din el. L-a ars într-un cuptor de pâine până dimineața, inclusiv canapeaua pe care-l omorâse”, i-a mai spus Tudorel Butoi lui Marius Tucă.

Jurnalul Național a scris în 2012 despre ciudata crimă din toamna lui 1976. Mănăilă Șipoș fusese dat dispărut la postul de miliție din comuna Ceanu Mare din Cluj. Nu mai fusese văzut de mai bine de o lună, iar nevasta lui, Carolina, spunea că bărbatul ei e plecat la muncă în Valea Jiului să câtige bani pentru a termina de construit casa. Cum a spus că nu știe să dea adresa exactă pentru că bărbatul nu i-a scris, oamenii legii au început verificările în zona indicată de femeie. Nimeni nu știa de el în Valea Jiului, așa că o echipă operativă din Cluj a venit și a cercetat locuința, anexele din curte. Într-una din camere, poliţiştii au observat urma lăsată de un recamier ce stătuse acolo timp îndelungat. Întrebată unde e, Carolina s-a încurcat în răspunsuri: a spus întâi că l-a mutat într-o altă cameră, iar mai apoi că i-a fost furat.

Condusă la postul de miliţie, Carolina Şipoş a recunoscut, în cele din urmă, ce s-a întâmplat cu bărbatul ei: îl omorâse într-o noapte. ”Pe la ora 1:00, m-am sculat, decisă să-l omor. Am intrat în bucătărie, unde el dormea beat, şi am aprins lumina. Am mers în cămară, de unde am luat un topor, şi l-am lovit cu toată puterea în cap. De teamă, am dat de mai multe ori, cu lama şi cu muchia toporului. Dar el nu murea… Îngrozită de zbaterile lui, am luat de pe masă un cuţit şi l-am tăiat la gât.” Femeia a spus că a ascuns apoi cadavrul de teamă „să nu-l vadă copiii făcut ferfeniţă. M-am gândit să-l tai in bucăţi şi să-l ard in cuptorul de pâine din fundul curţii”. Cuptorul era încăpător (lungimea vetrei inferioare era de 1,28 m). Femeia a făcut focul.

