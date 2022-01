Crimă în noaptea de Revelion! Doi tineri din Brașov s-au lăudat pe Tik Tok, după ce au ucis cu sânge rece: „V-am executat!”

In articol:

Tragedie fără margini în Ticușu, acolo unde un bărbat de 35 de ani s-a stins din viață în urma unui scandal de proporții.

Scandalul a început pentru că cei doi adolescenți nu ar fi fost primiți la petrecerea de Revelion

Din nefericire, în noaptea dintre ani, victima și fratele său au fost bătuți cu bestialitate de către doi adolescenți cu vârstele de 15 și 17 ani.

Potrivit familiei, totul a început atunci când cei doi minori s-au prezentat la locuința celor doi frați pentru a participa la petrecerea de Revelion. Bărbatul de 35 de ani și fratele său în vârstă de 33 de ani se distrau alături de câțiva prieteni, iar în momentul în care cei doi adolescenți au venit să se alăture, gazdele petrecerii i-au dat afară imediat pe minori.

Acest fapt i-a înfuriat pe cât se poate de tare pe cei doi adolescenți, motiv pentru care au așteptat să se termine petrecerea, s-au înarmat cu o secure, apoi i-a lovit cu bestialitate pe cei doi frați de 35 și 33 de ani.

Bărbații au fost transportați de urgență la spital, iar cadrele medicale le-au acordat îngrijiri medicale de specialitate. Din nefericire, pentru victima de 35 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicii declarându-i decesul, iar fratele bărbatului a scăpat cu viață, însă s-a ales cu răni grave.

„Acolo e un loc mai întunecat şi ne-a dat în cap. Prima dată mi-a dat mine, după aia i-a dat fratelui meu. Au ieşit de acolo şi ne-au lovit direct în cap. Eu am făcut doi metri de când am ieşit pe portiţă şi deja am fost lovit.”, a povestit Gelu Cosmin Buta, victimă, potrivit ObservatorNews.ro.

Familia victimei, revoltată că doar unul dintre atacatori a fost tras la răspundere

De asemenea, familia îndoliată este extrem de revoltată pentru faptul că doar unul dintre făptași a fost tras la răspundere. Mama victimei a precizat că au fost, de fapt, trei atacatori, iar toți ar fi lovit cu bestialitate cu securea.

„Nu avea niciun motiv să le dea cu topoarele în cap. Toţi trei au dat, pe toţi trei să-i închidă.”, a precizat Silvia Pârvu, mama victimei.

Totodată, cele două familii nu ar fi la primul scandal, asta pentru că în urmă cu mai mulți ani, un alt frate de-al victimei ar fi fost supus mai multor agresiuni fizice, chiar de către tatăl unuia dintre presupușii criminali, iar la vremea respectivă bărbatul ar fi fost trimis direct în spatele gratiilor pentru fapta sa.

„Ăştia sunt criminali în serie, din tată-n fiu. Aşa a făcut tatăl la feciorul meu cel mare. I-a dat în cap, l-a legat de picioare, l-a târăt de cal.”, a mai adăugat mama victimei.

Adolescenții s-au lăudat pe internet cu fapta lor

Totodată, tatăl victimei susține că minorii s-ar fi lăudat chiar pe internet cu fapta lor, postând astfel pe platformele de socializare, Facebook și TikTok, mesajul ”V-am executat”, făcând referire la crima pe care o comiseseră.

„Ei pun pe Facebook: V-am executat! Pe TikTok. Băiatul meu e în groapă!”, a explicat Silviu Buta, tatăl victimei.

În cauză, oamenii legii au deschis o anchetă și fac cercetări în continuare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc tragedia, dar și cine se face vinovat pentru crima teribilă. Totodată, instanța a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Adolescentul este acum cercetat pentru omor și dacă oamenii legii îl vor găsi vinovat pentru crimă, acesta va fi închis până la 25 de ani.

