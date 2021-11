Criminalul de la Arad, cu ochii în lacrimi: ”Mi-aș da viața s-o aduc pe Antonia înapoi! Am iubit-o atât de mult”. Mărturisirile cutremurătoare făcute de individ

In articol:

O adevărată tragedie avea să șocheze întreaga țară, după ce un tată de la Arad și-a omorât cu sânge rece fetița vitregă, iar mai apoi i-a aruncat trupul neînsuflețit în zona unui cimitir, încercând să o și incendieze. Bărbatul a ajuns, din nou, la locul faptei, fiind înconjurat de această dată de mascați.

Individul le-a arătat oamenilor legii cum a procedat pas cu pas, dar și cum a încercat să-și ascundă urmele.

Citeste si: Criminalul fetiței din Arad era îngropat în datorii! Bărbatul devenise irascibil după ce n-a putut să plătească o banală factură de 200 de lei! EXCLUSIV

Tânărul de 23 de ani, aflat în arest preventiv, a făcut și primele declarații după ce a omorât-o pe micuța Antonia. Cu ochii în lacrimi, criminalul spune că regretă tot ce a făcut, susținând că și-ar da viața ca fetița să se întoarcă din morți. De altfel, acesta spune că drogurile i-au luat mintea. Criminalul a fost luat din arest și dus întâi la apartamentul, în care și-a ucis fiica vitregă. Individul spune că nu și-a dorit să o omoare pe micuța de patru ani.

”Regret ce am făcut, mi-aș da și viața să o aduc înapoi pe Antonia, am iubit-o atât de mult! Eram poate influențat de droguri, n-a fost cu intenție, regret ce am făcut!”, a spus bărbatul, în lacrimi.

Criminal Arad [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Cu ce a rămas soția lui Petrică Mâțu Stoian după moartea artistului. Total neașteptat- bzi.ro

Criminalul a cerut să o vadă pe mama Antoniei

Individul a recunoscut și că a consumat substanțe interzise. ”I nculpatul a recunoscut în întregime și a prezentat pe larg toate activitățile pe care le-a desfășurat în acea zi. A recunoscut și consumul de droguri, împrejurare relevată de către laboratorul toxicologic ”, a transmis Pavel Pâlcu, procuror criminalist, notează Antena 3.

Citeste si: Cum a aflat mama fetiței ucise în Arad despre crimă? Concubinul femeii i-a spus că a fost un simplu accident

” Orice consum de substanță poate crea un episod de euforie, senzație de creștere a capacității mentale și fizice, dar cu siguranță, poate modifica percepția. Este posibil ca, în anumite cazuri, să nu fie doar un episod, ci o tulburare serios instalată în urma acestor consumuri de substanțe”, spune psihologul Alice Chivu, pentru sursa citată.

Antonia [Sursa foto: Captură YouTube]

Potrivit anchetatorilor, firul de păr care s-a găsit la locul faptei, îi aparținea copilei. Mama Antoniei, dar și frățiorul acesteia se află într-un centru de protecție. Femeia nu și-a mai revenit din șoc.

” Mama nu a întrebat de criminal. În schimb inculpatul a întrebat de Sabrina, a solicitat să vină la arestul IPJ. I-am comunicat acest aspect clientei mele și mi-a spus că, la un moment dat, va dori să stea de vorbă cu el, să afle de ce și cum i-a omorât fetița”, a transmis Oana Lăzărescu, avocatul mamei fetiței.