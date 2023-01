Criminalul din Bran a scris un bilet de adio, imediat după ce i-a ucis pe Nicu și Alexandra! Mesajul i-a uimit chiar și pe procurori: „Eu voi ajunge în Iad”

In articol:

Noi informații au ieșit la suprafață în ancheta dublei crime de la Bran. Suspectul de moartea lui Nicu și Alexandra a lăsat un bilet de adio în propria casă. Acesta a declarat că se confruntă cu probleme psihice, iar anchetatorii au cerut expertiză psihică.

Mai mult decât atât, bărbatul suspect a fost internat în trecut, într-un spital de psihiatrie, după ce a suferit o depresie puternică.

Familia tinerilor uciși se pregătesc pentru înmormântare. Sicriele cu trupurile neînsuflețite a soților Nicu și Alexandra vor fi ridicate de la Serviciul de Medicină Legală.

Suspectul crimei de la Bran a lăsat mesaj de adio

Criminalul celor doi soți din satul Șimon, comuna Bran, este chiar vărul bărbatului omorât. Aceștia s-ar fi aflat într-un conflict pe motivul unei bucate de pământ. Bărbatul suspect de crimă a ajuns în spatele gratiilor, fiind închis pentru 29 de zile. Acesta este cercetat pentru omor calificat și violare de domiciliu.

Citește și: Tatăl criminalului din Bran reacționează, după ce s-a spus că a fost complice la dubla crimă. Nu crede că fiul său ar fi fost capabil să-i ucidă pe Nicu și Alexandra: „A fost internat și i s-a spus că nu e într-o situație gravă, să i se dea tratament”

În casa criminalului a fost găsit de anchetatori un bilet scris chiar de el, cel mai probabil înainte să îi ucidă pe Nicu și Alexandra. Ceea ce au atras atenția procurorilor a fost un mesaj surprinzător, lăsat de bărbat pe bilet. Acesta a scris că mama lui a ajuns în Rai, însă el va ajunge în Iad.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

„ A fost găsit un bilet scris pe o foaie față-verso în care erau consemnate diverse lucruri, dar ceea ce i-a atras atenția procurorului era referirea la mama sa care a ajuns în rai și că el va ajunge în iad”, a informat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu, potrivit Mytex.ro

Suspectul dublei crime de la bran, bilet de adio [Sursa foto: Newsbv.ro]

Tatăl criminalului, acuzat de familie de complicitate

Principalul suspect în crima soților de la Bran, a fost prins și închis pentru 29 de zile. Ancheta continuă, însă, și s-au aflat informații noi, importante în dosar. Mama lui Nicu susține că și tatăl criminalului este complice. Auzind cele spuse de femeie, tatăl suspectului a reacționat.

"Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Mama lui Nicu e o ticăloasă mare dacă spune că eu știam. E și fina mea și cumnată, dar e o ticăloasă de femeie dacă a spus că eu sunt complice. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu, ca aici să încremenesc dacă eu am știut de treaba asta.", a mărturisit tatăl bărbatului suspectat de crima de la Bran, pentru romaniatv.net .

De asemenea, bărbatul îl apără pe fiul său, declarând că acesta nu ar putea fi capabil să comită o crimă, fiind o persoană liniștită, fără probleme psihice.

"Ne-au făcut aici un șanț, ne-au rupt instalația de apă. N-am avut probleme, eu nu știu ce s-a putut întâmpla. Ce depresie să aibă băiatul meu? A fost internat și i s-a spus că nu e într-o situație gravă și că nu poate să i se dea tratament. Nu era agresiv băiatul meu, că eu am lucrat cu el și am stat cu el aici.(...) Eu habar n-am avut de el. Am crezut că e la serviciu.", a mai spus bărbatul.

Nicu și Alexandra, soții omotâți, din Bran [Sursa foto: Facebook]