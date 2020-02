În martie 2018, brașoveanul Florin Buliga și-a omorât întreaga familie, după care s-a predat. Potrivit informațiilor făcute publice de anchetatori, Florin Mircea Buliga a vorbit deschis în fața oamenilor legii despre modul în care și-a ucis familia.

”Prima lui victima a fost sotia, iar cateva ore mai tarziu, cei doi copii. Barbatul ar fi vorbit in permanenta cu baiatul de 13 ani si fata de 18 ani, in timp ce ii injunghia, iar acestia isi dadeau ultima suflare. Barbatul in varsta de 43 de ani a mai spus ca a putut comunica telepatic apoi cu cei doi copii ai sai si i-au transmis ca "e mai bine acolo". Criminalul a mers înainte la manastirea Sinca Veche, pentru a se reculege. Pe drum, el a oprit masina pe motiv ca ar fi avut o viziune cu privire la faptele pe care le-ar fi comis. El a incercat sa se sinucida cu un cutit de vanatoare, insa nu a reusit sa isi duca planul la bun sfarsit”, nota atunci presa, citând procurorii de caz.

