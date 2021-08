Criminalul educatoarei nu recunoaște crima. El nu va mai fi dus la locul crimei, ci direct la Tribunal cu propunere de arestare preventivă

El este fostul soț al educatoarei bănuit de crimă [Sursa foto: Captură antena 3] 11:25, aug 17, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Fostul soț al educatoarei găsită moartă în propria sa locuință a fost prins după patru zile de la crimă. Oamenii legii au toate indiciile că el ar fi autorul crimei, însă acesta neagă că ar fi comis fapta.

Fostul soț al educatoarei ucise nu recunoaște crima

Liliana, educatoarea din București, ucisă în propria casă[Sursa foto: Captură antena 3]

Citeste si: Un adolescent de 17 ani a murit înecat în Mamaia, după ce a ieșit cu placa în larg. Băiatul nu știa să înoate

Liliana avea 48 de ani și era educatoare. Ea a fost ucisă cu sânge rece joi seara, în propria sa casă din București. Nenorocirea a fost descoperită de o nepoată venită în vizită, care a alertat poliția. În urma acestei crime terifiante au ieșit la iveală detalii înfiorătoare. Femeia depusese nenumărate plângeri și obținuse mai multe ordine de protecție împotriva fostului soț, care era violent atât cu ea cât și cu fetele lor. Cei doi au împreună două fete de 13, respectiv 16 ani, care erau plecate în tabără în momentul crimei.

Citeste si: Daniela Niță, șefa firmei pirotehnice anchetată în dosarul Colectiv, ar fi fost găsită moartă în propria locuință

Citeste si: Au mers la mormântul fiului și au văzut că doar la el era iarba verde. La început au crezut că e un miracol, însă apoi au aflat adevărul- bzi.ro

Fratele femeii ucise spune că bărbatul avea un comportament violent, iar sora sa a îndurat un trai de coșmar timp de 10 ani de zile.

„Era dublă personalitate, era partea cu avocatul şi era diavolul în persoană. Pe stradă era avocat și în casă cu familia unde trebuia să fie avocatul, era diavolul", a spus fratele victimei, conform Antena 3.

După mai bine de patru zile de la crimă, fostul soț al femeii a fost găsit într-un service auto. El a fost reținut pentru 24 de ore. În tot acest timp el a negat că ar fi comis crima, motiv pentru care oamenii legii nu îl vor mai duce la locul tragediei, ci îl vor prezenta direct instanței cu propunere de arestare preventivă.

Citeste si: Criminalul educatoarei din București a lăsat un bilet de adio! Ce le-a transmis fiicelor sale, înainte să fie arestat: „Lili are...”

Ce se va întâmpla cu cele două fete minore

La o zi după crimă, bărbatul a trimis un bilet de adio, dar și bani și un cadou pentru fata cea mică. Biletul nu cuprinde nicio urmă de regret, chiar spune că nu îi pare rău de nimic.

Însă, a ținut să lase indicații despre banii pe care îi avea educatoarea și ce să facă fetele pentru a se descurca fără părinți.

"Lili are 4.000 de euro pe numele ei(...) să îi scoateți pentru datorii casă. Eu am amenzi, unele s-au prescris. Și firma are datorii, cred. Geta am lăsat trotineta, căștile și 7 milioane la magazin vis a vis de tine pe stradă la tine. Să achitați la facturi. Vedeți că telefonul Lilianei e în casă. L-a ascuns ea. Să îl dea Maria pe Olx, să îl vândă să achite la facturi. Închiriați casa toată să nu vină datorii sau la câte o studentă într-o cameră sau faceți mai multe camere din rigips să închiriați să nu se adune datorii", a scris acesta în bilet.

Citeste si: Noi dezvăluiri despre ucigașul Lilianei! Ce îi interzicea soției sale: „Era diavolul în persoană”

Fetele vor rămâne în grija rudelor, însă dacă acestea vor refuza să le creacă, ele vor ajunge în grija statului.