Crina Abrudan, mai sexy decât orice felină! A încins plaja cu formele apetisante și atitudinea de divă, iar WOWbiz vă prezintă imaginile interzise cardiacilor | EXCLUSIV

Crina Abrudan este cunoscută pentru prezentarea știrilor sportive și căsătoria cu celebrul fost fotbalist Gabi Popescu. Aceasta s-a retras din televiziune în anul 2013, dedicându-se complet domeniului afacerilor. Vedeta are 45 de ani, însă nu arată deloc vârsta prin atuurile fizice pe care le are.

Crina Abrudan, interzis de sexy la plajă

Oriunde apare, se bucură de complimente și admirația celor din jur.

Crina Abrudan se bucură la maxim de căldură și soare. Și-a propus ca vara aceasta să fie a ei și a corpului său de invidiat. Aceasta a ales să își etaleze trupul într-un costum de baie de felină. Toată plaja a admirat-o, asta pentru că nu doar modelul costumului, ci și atitudinea sa, tot de gazelă a fost.

Mai întâia dat câteva ture prin soare, îmbrăcată sport. Surpriza a venit peste câteva momente, când a decis că nu se poate bronza mai bine decât cu costumul de ghepard pe ea. Și anul trecut a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz în diverse ipostaze la plajă, însă nu încetează să impresioneze prin fizicul ei sculptat.

Crina Abrudan, secretul unui fizic de invidiat

Crina Abrudan are și ea secretul ei pentru care arată atât de bine. Nu e prima dată când încinge litoralul în costumul de baie care îi evidențiază formele. Vedeta ține mult la sport și mișcare, la o viață sănătoasă, încurajându-i și pe ceilalți să facă același lucru. Crina Abrudan a făcut modificări și la programul de odihnă, pentru a fi sigură că nu îi lipsește niciodată doza de energie.

În urmă cu ceva timp, fosta prezentatoare de știri sportive a povestit la ce tip de exerciții apelează zilnic și ce rol au acestea în fizicul ei de invidiat.

„ Am început sa fac sport fără să am de dat jos niște kilograme sau fără să mă nemulțumească foarte mult ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului. Am început să merg la sală sperând că îmi voi și disciplina puțin programul de somn și de mâncare și poate chiar regimul alimentar pentru că mănânc lucruri care nu sunt sănătoase. Până acum nu eram fan sport, dar am decis să merg la sală pentru atmosfera foarte energică de la antrenamente, pentru că este distractiv și nu mă plictisesc și pentru că faci tot timpul altceva”, a explicat vedeta, potrivit Spynews.

