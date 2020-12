Crina Abrudan din nou la TV. La ce post va prezenta știrile sportive.

Crina Abrudan revine la pupitrul știrilor sportive după o pauză de 7 ani. Vedeta a semnat un contract cu Prima TV. Crina va prezența edițiile de weekend ale știrilor sportive.

Crina Abrudan[Sursa foto: Instagram]

Ce a făcut Crina cât a lipsit de la TV

Crina Abrudan revine la TV după o pauză de șapte ani, timp în care vedeta s-a lansat în afaceri și a învestit într-un loc de joacă pentru copii. Însă pandemia de coronavirus i-a afectat afacerea, iar locul de joacă a fost închis.

”Sunt la mare? Nu, nu sunt la mare, pare din postări, dar nu sunt la mare, Muncesc, nu stau la plajă. Am stat două luni la plajă, m-am odihnit, acum o iau de la capăt cu șantierul. Game Over ca să zic așa. Locul meu de joacă pentru copii a ajuns la un capăt de drum, e facem cu el? Îl demontăm și îl închidem.

Nu avem ce să facem din moment ce este foarte posibil ca din septembrie ca cei mici să nu înceapă școala, este clar și logic că un loc de joacă pentru copii nu va funcționa în viitorul apropiat. Și cum este o chirie de plătit și cheltuieli, nu avem ce să facem. E mai bine. Era momentul să intru într-un șantier.”, a povestit Crina în urmă cu câteva luni.

Crina Abrudan[Sursa foto: Instagram]

Crina a fost nevoită să închidă locul de joacă și să pună totul la vânzare.

”Oamenii care trebuiau să vină să demonteze, nu au venit, m-am apucat eu singură să fac asta, dar la câte tâmpenii demontez prin casă nu e nicio problemă. Poate, poate găsesc un alt spațiu la anul, tot ce am aici vor fi din nou remontate undeva și poate locul meu de joacă o să existe undeva.

Dar din luna 12 martie este închis și nu mai are sens să-l țin deschis, am regrete, îmi pare rău că nu mai vin aici, în locul ăsta, o să-mi pară rău după multe, dar nu mă gândesc la asta, ce o fi o fi. Am pus la vânzare totul, deși nu cred că va fi cineva interesat să cumpere în aceast perioadă. Ori să-și deschidă o afacere în timpul ăsta.”, a mărturisit Crina Abrudan pe Instagram.