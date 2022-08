Crina Abrudan, roșie ca focul, să-i surâdă norocul! Mama Natură nu s-a zgârcit deloc cu fosta prezentatoare tv, la cum arată la plajă. FOTO de senzație | EXCLUSIV

In articol:

Crina Abrudan este o fostă prezentatoare de știri sportive, orginară din Oradea. Aceasta are 44 de ani și a terminat cursurile Facultății de Științe Politice. Blondina s-a retras din televiziune în anul 2013, iar de atunci s-a dedicat complet antreprenoriatului.

Crina Abrudan a furat privirile turiștilor de pe plajă

Totodată, după retragerea sa de pe micile ecrane, Crina Abrudan s-a căsătorit cu un celebru fost fotbalist, Gabi Popescu.

Crina Abrudan se bucură la maxim de căldură și soare. Și-a propus ca vara aceasta să fie a ei și a corpului său de invidiat. Prezentatoarea TV nu s-a sfiit să îl etaleze cum știe mai bine și anume într-un costum de baie roșu, ca nu cumva să o deoache cineva pentru cât de bine arată. Paparazzi WOWbiz au surprins-o atunci când se plimba pe plajă, iar la un moment dat s-a oprit pentru a-și prinde părul în coc.

Crina nu a fost singură la mare, ci alături de soțul ei, Gabi Popescu și câinele lor. Animalul de companie duce o viață ca în filme cu așa stăpâni, care îl poartă peste tot unde merg, chiar și pe litoral.

Crina Abrudan s-a bucurat de razele soarelui, de bronz, alegând un șezlong cu umbrelă, situat în partea din spate a plajei.

Crina Abrudan, secretul unui fizic de invidiat

Nu este pentru prima dată când vedeta încinge plaja cu fizicul ei. Crina Abrudan se bucură de un corp de vis, iar acest lucru se datorează și sportului pe care îl practică pentru a se menține în formă. Vedeta știe foarte bine cât de importantă e mișcare așa că a apelat la ea.

În trecut, Crina a povestit ce tip de exerciții face și cum o ajută să se mențină.

„ Am început sa fac sport fără să am de dat jos niște kilograme sau fără să mă nemulțumească foarte mult ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului. Am început să merg la sală sperând că îmi voi și disciplina puțin programul de somn și de mâncare și poate chiar regimul alimentar pentru că mănânc lucruri care nu sunt sănătoase. Până acum nu eram fan sport, dar am decis să merg la sală pentru atmosfera foarte energică de la antrenamente, pentru că este distractiv și nu mă plictisesc și pentru că faci tot timpul altceva”, a explicat vedeta, potrivit Spynews.

