Crina Pintea a fost bătută de antrenor. Scandal imens. „Mi-a dat un pumn în spate”

In articol:

Crina Pintea a povestit în cadrul unui podcast trăirile sale din perioada în care juca la HC Zalău, sub comanda lui Gheorghe Tadici. Pivotul de la CSM București a mărturisit că a fost bătută de antrenor.

Crina Pintea a fost bătută de antrenor

Crina Pintea (32 de ani), în prezent pivot la CSM București, a rememorat perioada dificilă petrecută la HC Zalău, sub comanda lui Gheorghe Tadici (70 de ani), antrenor cunoscut pentru violența fizică și verbală cu care tratează jucătoarele.

Citește și: Surpriză uriașă! Leo Messi și Antonela Rocuzzo și-au jurat din nou iubire de Anul Nou! Ce s-a întâmplat într-un club din Rosario, în fața lui Angel Di Maria și Paredes

Crina Pintea a fost bătută de antrenor [Sursa foto: Captură YouTube]

Astfel că, anii de colaborare cu Tadici, atât la Zalău, cât și la echipa națională, și-au lăsat amprenta asupra ei. Handbalista a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor, însă dragostea pentru acest sport a făcut-o să îndure: „Probabil că rana asta nu se va vindeca. Doar o accept, atât. M-am împăcat cu ideea, a fost o etapă din viața mea. La mine a fost mult mai mult decât ce face cu restul.

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Puteam să mă las de mult. Am vrut să o fac de multe ori, dar îmi plăcea atât de mult ceea ce făceam și acest lucru a dominat. Nu poți suporta la nesfârșit niște lucruri. Nu mi-a plăcut acea perioadă, am trecut prin lupte grele. Mi-era ciudă că sunt atât de sensibilă, vulnerabilă, că se vede totul la mine.

În perioada de 6 ani am avut momente în care nu voiam să mă ridic din pat, nu aveam chef de nimic. Plâns foarte mult, până la epuizare, uneori fără niciun motiv. Frică, mă trezeam și nu știam de ce. S-a întâmplat foarte des în cei 6 ani, asta am trăit.

Am trecut peste cu ajutor de specialitate. Am avut și familia aproape, asta a contat mult. După ce am plecat a început adevărata luptă cu mine, a trebuit să mă vindec, să accept toate lucrurile și să merg mai departe cu ele.”, a povestit Crina Pintea în podcastul Geaninei Iacob.

Citește și: Legendarul Pelé, înmormântat în cel mai înalt cimitir vertical din lume: 14 etaje, o cascadă și un muzeu de mașini clasice

Crina Pintea: „Mi-a dat un pumn în spate”

Crina Pintea și-a început cariera la senioare în anul 2009, la Zalău, urmând ca în 2015 să facă pasul în străinătate, la Thuringer HC. În anul 2019, pe când evolua la Gyor, Crina Pintea l-a acuzat pe Gheorghe Tadici de agresiune fizică. Mai mult, handbalista a mărturisit că antrenorul i-a dat un pumn în spate foarte dureros: „În 2014, la Campionatul European din Ungaria. Era primul meci, jucam cu Germania, el era antrenor atunci. M-am dus în apărare, o adversară a marcat de la zece metri și m-a chemat pe bancă.

S-a așezat lângă mine și, nu exagerez, mi-a dat un pumn în spate! Mi-au dat lacrimile instantaneu. M-a luat de mână și m-a aruncat pe bancă, după care m-a întrebat de ce plâng!”, a declarat pivotul de la CSM București, conform gsp.ro.

Surse: youtube.com , gsp.ro