Crina Pintea a obosit să îndure și dă cărțile pe față: „Mă înjură! Mereu a încercat să mă provoace și nu înțeleg de unde vine chestia asta!”

Crina Pintea, pivotul lui CSM, a răbufnit după meciul cu Brest din grupele Ligii Campionilor, încheiat la egalitate, scor 30-30, cu un gol marcat în ultima secundă de Cristina Neagu.

Duelul dintre CSM București și Brest s-a încheiat la egalitate

CSM București, vicecampioana en-titre la handbal feminin, a reușit o egalare pe teren propriu, duminică, 5 februarie, cu formația Brest Bretagne Handball, scor 30-30 (15-18), în etapa a XIII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Totodată, CSM este lider în grupă și calificată anterior în sferturile de finală, se arată pe sport.ro.

Principalele marcatoare pentru echipa româncelor au fost Neagu 9 goluri și Dembele 5 goluri, în timp ce de la franțuzoaice s-a remarcat Jaukovic 8 goluri. Mai mult, Cristina Neagu a fost cea care a marcat golul egalării în ultima secundă a partidei.

Meciul a fost unul greu, mai ales că jucătoarele de la Brest au apelat și la metode mai puțin în regulă pentru a câștiga meciul de la București.

Mai exact, Crina Pintea , pivotul lui CSM a mărturisit că Itana Grbic a provocat-o pe tot parcursul meciului, așa cum s-a întâmplat și la ultimele întâlniri dintre cele două.

Crina Pintea a răbufnit după meciul cu franțuzoaicele: „Mă înjură!”

Crina Pintea a răbufnit după meciul cu franțuzoaicele de la Brest, iar asta din pricina comportamentului grotesc pe care Itana Grbic îl are cu românca: „Ideea e că este foarte impertinentă. De fiecare dată când jucăm una împotriva celeilalte mă înjură și face tot felul de lucruri. Dacă mi-aș pune mintea cu ea, nu știu ce s-ar întâmpla. Pur și simplu îmi văd de treaba mea, de joc, eu doar am privit-o.

Nu pot să mă cobor la nivelul ei. De fiecare dată, pe unde am fost, începând de la calificările la Jocurile Olimpice, mereu a încercat să mă provoace și nu înțeleg de unde vine chestia asta. Simt că are o lipsă totală de respect, mai ales că am fost și colege și jucăm același sport. Nu știu ce e, mă provoacă, dar nu s-a întâmplat nimic. Eu încerc să mă controlez. Dacă m-aș lăsa provocată, s-ar întâmpla și nu e cazul.”, a declarat Crina Pintea, la finalul meciului, citează digisport.ro.

În urma rezultatului de duminică, CSM București are 22 de puncte, cu un bilanț de 10 victorii, două remize şi o înfrângere, fiind calificată în sferturi încă din etapa trecută. La această oră, pe locul 2 se află Vipers (21), urmată de Odense (16).

Surse: sport.ro, digisport.ro