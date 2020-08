In articol:

Cristi Borcea a fost umilit crunt de Gigi Becali, care nu a luat în calcul rugămințile sale de a o salva pe Dinamo, echipa sa de suflet, la care a fost acționar. Cluburile din Liga 1 au votat marți varianta pentru încheierea play-out-ului, iar Dinamo avea șanse mari să retrogradeze. În acest context, Cristi Borcea a vrut să le dea o mână de ajutor „câinilor”, dar nu a avut succes. (vezi ce a spus Borcea despre cele trei soții ale sale)

Echipele vor ca ierarhia din play-out-ul Ligii 1 să fie stabilită pe baza criteriului puncte pe meci, aplicabil doar la partidele din play-out, scenariu în care Dinamo, care are cinci meciuri restante, are șanse mici să se salveze de la retrogradare, a relatat gsp.ro. Dacă această ierarhie se va menține și după etapa de miercuri, atunci Chindia și Dinamo ar fi retrogradate, iar Sepsi ar merge la baraj, însă Dinamo are o șansă infimă să evite penultimul loc.

Cristi Borcea a fost umilit crunt de Gigi Becali. S-a dus acasă la Gigi, dar a fost refuzat

Și anume, să se impună cu Viitorul, iar Sepsi să piardă pe teren propriu cu Academica Clinceni, echipă care nu mai poate ajunge sub nici o formă nici măcar pe loc de baraj. “Cristi Borcea, fost acționar la Dinamo, s-a implicat personal în situația lui Dinamo. Acesta a încerca să-și ajute echipa de suflet”, a dezvăluit gsp.ro.

Din informațiile ziarului, Borcea a mers acasă la nașul său, Gigi Becali, pentru a-i cere ca FCSB să voteze varianta care o salva pe Dinamo, în care se făcea raportul total al punctelor câștigate pe parcursul întregului sezon. Borcea nu a avut succes, FCSB votând varianta care o condamnă pe Dinamo.

Cristi Borcea a fost umilit crunt de Gigi Becali. FCSB a votat contra lui Dinamo

Echipele care au ales varianta nefavorabilă lui Dinamo sunt: CFR Cluj, FCSB, Hermannstadt, FC Voluntari, Poli Iași, Chindia și Academica Clinceni. Dintre aceastea, CFR Cluj trimisese inițial o adresă prin care alegea criteriul puncte pe meci, aplicabil la toate partidele din sezon, care ar fi ajutat-o pe Dinamo, dar s-a răzgândit în ultimul moment și a votat varianta a doua.

Șase cluburi din Liga 1 au votat varianta pro-Dinamo: Astra, Botoșani, Dinamo, Sepsi, Viitorul și Gaz Metan. Rezultatul votului putea fi egal, dar CSU Craiova s-a abținut de la vot. În caz de egalitate, votul decisiv l-ar fi avut Gino Iorgulescu, președintele LPF.