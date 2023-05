Cristi Borcea a ”sărit” cu banii la Dinamo! Ce sumă a anunțat fiul său că le va da ”câinilor” după 6-1 cu FC Argeș în barajul de promovare în Superligă

In articol:

Dinamo a făcut senzație prin victoria înregistrată în fața lui FC Argeș, scor 6-1, în barajul de promovare în Superligă! ”Câinii” i-au ”executat” pe ”vulturii violeți” și au adus nebunia în tribune! 25.000

de fani au cântat neîncetat pe Arena Națională și au scandat numele fiecărui jucător în parte.

Cristi Borcea a ”sărit” cu banii la Dinamo. ” Patrick mi-a zis ”tati, vreau să le dau o primă.””

Printre spectatori s-a aflat și fostul acționar Cristi Borcea (53 de ani), venit la meci alături de băieții săi din prima căsătorie, Patrick (25 de ani) și Angelo (19 ani), dar și de Cornel Varvara, un om de afaceri despre care spune că ar fi gata în orice moment "să bage două-trei milioane de euro la Dinamo".

Până la implicarea lui Varvara, încântat de evoluția dinamoviștilor, Cristi Borcea a ”sărit” el cu banii pentru elevii lui Ovidiu Burcă, și a spus-o clar, imediat după meci. “ Patrick, în urma jocului, mi-a zis ”tati, vreau să le dau, dacă se califică, vreau să le dau o primă.”. Și returul, o să vedeți, va fi un retur greu. Patrick o să le comunice că o să le dea o primă de 10.000 de euro la băieți pentru prestația lor”, a spus afaceristul în fața jurnaliștilor.

Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram]

Cristi Borcea avea să fie nostalgic și să povestească drumul lui la Dinamo, e adevărat, pe scurt! Nu a uitat să menționeze câte trofee a câștigat cu ”alb-roșii”, dar și faptul că implicarea financiară și, mai ales, emoțională, i-a afectat sănătatea.

”Am pornit din galerie și am lăsat Dinamo când am plecat în 2011, la ultima finală de Supercupă câștigată. Am luat 13 trofee! Pe plan intern nicio echipă nu a reușit mai mult, am fost echipa deceniului. Nicio echipă din România nu a luat mai mult.

La 41 de ani am făcut operație pe cord. Șase ore inima a fost pusă deoparte, așa că, am decis să mă retrag ”, a povestit Cristi Borcea pentru Fanatik.

Returul FC Argeș-Dinamo nu se mai joacă la Pitești!!! Când și unde va avea loc partida

În mod surprinzător, meciul retur al barajului de promovare în Superliga României, FC Argeș-Dinamo, nu se va disputa la Pitești! Echipa gazdă a anunțat, printr-un comunicat oficial, că a decis ca partida să aibă loc pe stadionul din Mioveni.

„Federația Română de Fotbal a anunțat că partida FC Argeș – Dinamo București, contând pentru manșa retur a barajului pentru menținere/promovare în Liga I se va disputa sâmbătă, 3 iunie, de la ora 21.00, pe stadionul Orășenesc din Mioveni. În manșa tur, bucureștenii s-au impus cu un neverosimil 6-1, echipa noastră având nevoie de o minune pentru a remonta acest handicap de cinci goluri”, se menționează în comunicatul emis de FC Argeș.