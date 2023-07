Cristi Borcea a spus adevărul! Ce reacție a avut când a văzut-o prima oară pe Valentina Pelinel! ”Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea”

In articol:

De ani buni, Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul mioritic! Puțini își amintesc însă de începuturile lor în calitate de…iubiți!

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, un cuplu care a depășit toate obstacolele

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au împreună trei copii. Fostul acționar de la Dinamo și modelul internațional Valentina Pelinel s-au căsătorit în 2018 și, în ciuda faptului, că au trecut prin perioade dificile, nimeni și nimic nu au putut sta în calea fericirii lor.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ambii erau în relații de durată cu alte persoane. Însă, nu a contact! Valentina Pelinel i-a fost alături lui Cristi Borcea în cele mai grele momente, atunci când era închis în celebrul ”Dosar al Transferurilor”. Toată lumea a pus-o la zid! Ea a fost puternică, a trecut peste tot, și a rămas aproape de cel care o făcea fericită, chiar și de după gratii! Acum, au împreună trei copii și se bucură de ei în fiecare zi!

Cristi Borcea a spus adevărul! Ce reacție a avut când a văzut-o prima oară pe Valentina Pelinel. ” Eram căsătorit, da, dar asta e ultima căsătorie”

Cristi Borcea a vorbit despre momentul în care a văzut-o pentru prima dată pe Valentina Pelinel și ce a simțit cu adevărat pentru ea.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o…”, și-a început Cristi Borcea povestirea, apoi a dat și mai multe detalii, pe care, până acum, le ținuse pentru el. „Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Eram într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl. Am spus: «Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea». Eram căsătorit, da, dar asta e ultima căsătorie. A suportat foarte greu, eu am făcut toți cei trei copiii mai mici în detenție. Eram în permisiile acelea. Trebuia să muncești, să participi la cursuri ca să poți să beneficiezi de permisii”, a mărturisit Cristi Borcea la emisiunea Fanatik SuperLiga.

Cristi Borcea si Valentina Pelinel au făcut nunta la Budapesta și au avut ca dans al mirilor piesa ”My way”

Cristi Borcea si Valentina Pelinel s-au căsătorit religios la Budapesta, într-o biserica veche, de traditie, avându-i ca nași pe omul de afaceri Marius Vizer și soția lui, Irina, fosta component a trupei A.S.I.A.

Petrecerea s-a ținut locatie de lux, Gundel, unul dintre cele mai luxoase stabilimente din capitala Ungariei, unde invitații, în număr de 40, mai puțin decât bodyquarzii, care au fost 60!!!, s-au putut bucura de șampanie fină și bucate dintre cele mai alese. Borcea și Valentinaa au ales ca dans al mirilor s-a celebra piesă "My way" a lui Frank Sinatra, iar artistul care a interpretat-o live a fost Marcel Pavel. Același artist a fost marea surpriză și la cununia de la biserică, unde a cântat melodia "Aleluia" si impresionant pe toata lumea.

Cavaleri de onoare la fericitul eveniment au fost Victor Piturcă, Giovani Becali, Gigi Netoiu și Nicusor Stan, iar ca domnișoare de onoare, Valentina le-a ales vedeta TV Nasrin Ameri, make-up artistul Elena Ciftci si Andreea Cojocaru. Meniul, unul de lux, care a costat minimum 200 de euro de persoană, a fost stabilit, personal, de Valentina Pelinel si de Cristi Borcea, ei insistând sa pună pe masa invitaților cele mai fine mâncăruri și licori bahice.

