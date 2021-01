Cristi Borcea, adevărul despre averile pe care le-a lăsat fostelor soții ”Femeile nu au nimic pe numele lor” VIDEO

Presa a scris că atât prima sa soție, Mihaela Borcea, cât și cea de-a doua, Alina Vidican, au primit de la Cristi Borcea averi considerabile după ce au fost părăsite de acesta. Se știe despre Mihaela Borcea că are o afacere în domeniul frumuseții și e implicată și în turism, iar despre Alina Vidican, că duce o viață de invidiat la Miami, alături de copiii pe care-i are cu Cristi Borcea.

(VEZI

Și totuși, deși s-a vorbit mult despre averile pe care afaceristul le-ar fi dat femeilor din viața lui doar ca să divorțeze de ele, adevărul este cu totul altul, și dezvăluit de el în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Cristi Borcea, invitatul lui Denise Rifai, la Kanal D[Sursa foto: Kanal D]

Afacerile de succes ale lui Cristi Borcea, cele din domeniul carburanților, dar și cele din imobiliare, sunt ale mamei afaceristului.

Mai exact, Elena Borcea putem spune că este una dintre cele mai bogate femei din România.

Mama lui Cristi Borcea deține jumătate din acțiunile celor mai importante și mai bănoase afaceri pe care le are fostul finanțator de la Dinamo, cele din domeniul carburanților.

”Este mama singura femeie în care aveți încredere?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Cristi Borcea. (VEZI si Câti copii are de fapt Cristi Borcea )

”Da. Mama este singura femeie în care am încredere totală și toate sunt la mama. Soțiile mele nu au nimic pe numele lor! Mihaela are casa, care este a copiilor, Alina are vilă care e pe numele lui Alex și a Gloriei, Carolin are apartament în Băneasa. Toți ceilalți copii au case, au apartamente, mă ocup de școlarizarea lor, au bone, dar femeile ca să nu o ia razna, nu trebuie să aibă nimic pe numele lor pentru că după aia spun că li se cuvine”, a afirmat Cristi Borcea.