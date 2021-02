Cristi Borcea, cadou incredibil pentru Valentina Pelinel! A dat-o pe spate VIDEO

In articol:

Iar zilele trecute, fostul acționar al echipei Dinamo București a făcut un gest cât se poate de romantic pentru Valentina Pelinel, Cristi Borcea reușind să își impresioneze la maximum soția.

Mai exact, Cristi Borcea nu s-a uitat la bani când

a venit vorba de surprize pentru Valentina Pelinel și i-a îndeplinit acesteia un vis pe care îl avea de ani buni. Să îi asculte, live, pe cei din formația Gipsy Kings., a notat Valentina Pelinel pe conturile ei de socializare, postând și o imagine care spune tot despre pasiunea pe care o împărtășește cu soțul ei, Cristi Borcea.

Cristi Borcea si Valentina Pelinel sunt si acum romantici in cuplu

Cei doi, dansând, romantic, strâns îmbrățișați, cu o Valentina Pelinel zâmbind larg după ce a primit un asemenea cadou din partea lui Cristi Borcea, au fost în centrul atenției în localul în care au serbat ziua iubirii și s-au bucurat de recitalul celor de la Gipsy

Kings. Iar Valentina Pelinel , purtând o rochie, simplă, neagră, scurtă și elegantă, a dezvăluit o siluetă de invidiat, dovedind că, dacă și-ar dori, ar putea fi și acum manechin, în ciuda faptului că a ajuns la 40 de ani.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, cuplu sudat de probleme

”Pe noi distanța ne-a unit. Când iubești, ai putere. Și da, în cazul nostru, am trecut amândoi printr-un război, dar Cristi m-a prevenit și mi-a zis că va fi un război greu de dus. Mi-a zis că o să încerce să fie lângă mine, dar că voi fi mai mult singură. Și așa am ales, să fiu lângă el pentru că am știut că el este bărbatul cu care vreau să trăiesc, să fac copii și am ales să fiu lângă el, iar acum suntem împreună”, a spus, sinceră, Valentina Pelinel.

”Am avut piedici, dar la mine a fost un moment când mi-am dat seama (că o iubește pe Valentina Pelinel, n. red.). S-a întâmplat când s-a anunțat sentința și trebuia să merg unde trebuia să merg, la penitenciar. I-am spus: Ești frumoasă, ește deșteaptă, ești singură, ai casă la New York, te rog înțelege că nu ai cum... Sunt șase ani și patru luni. Iar ea mi-a spus că nu o interesează nimic și că vrea să fie cu mine, indiferent de situație, de greutăți... I-am spus că va fi război, vor fi bombe, va fi afectată pentru că ea este o fire foarte caldă, foarte sensibilă... Am avut certitudinea, atunci, că ea mă va aștepta...”, a spus Cristi Borcea, dovedind o latură romantică pe care nu credea cineva că o are și care o impresionează, de fiecare dată, pe Valentina Pelinel.