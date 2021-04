Cristi Borcea cere statului român să-i restituie 720.000 de euro! Afaceristul a declarat război ANAF-ului! EXCLUSIV

In articol:

Cristi Borcea a dat în judecată statul român și solicită returnarea unor taxe, impozite și accesorii în valoare de peste 3,6 milioane lei (720.000 euro) pentru tranzacții imobiliare realizate în anul 2015.

Borcea a plătit impozite de 4,5 milioane de lei într-un an

Omul de afaceri invocă amnistia fiscală din anul 2018, atunci când tranzacțiile imobiliare și cele agricole au fost reîncadrate din punct de vedere fiscal.

Cristi Borcea a deschis o acțiune împotriva Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov, după ce Fiscul a refuzat să-i restituie suma respectivă de bani. Afaceristul s-a plâns că ANAF nu i-a explicat în răspunsul pe care l-a primit de ce nu se poate prevela de ordonanța de guvern din 2018 care a introdus respectiva amnistie fiscală. În 2015, conform datelor din dosar, Cristi Borcea a plătit taxe și impozite locale în valoare de aproape 4,5 milioane de lei.

Procesul s-a judecat la Curtea de Apel București, însă acțiunea lui Borcea a fost respinsă. Omul de afaceri a făcut, luna trecută, recurs. El speră că următaorea decizie a judecătorilor să-i dea dreptate și să-i aducă înapoi banii pe care, spune el, i-ar fi plătit în plus.

Borcea: ”Am făcut 70 de milioane euro în detenție”

Cristi Borcea are afaceri de milioane

Cristi Borcea tarversează o perioadă extrem de bună din punct de vedere al afacerilor. Chiar și atunci când a fost închis, business-urile lui Borcea au înflorit, lucru recunscut chiar de el. ”A scris Ziarul Financiar că am făcut 70 de milioane de euro cât timp eram în detenție. N-a inventat nimic Mitică Dragomir. Am făcut banii ăștia. Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci, acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup. Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a declarat Cristi Borcea pentru GSp.ro.

Ultima găselniță financiară a lui Cristi Borcea este achiziționarea unor parcele mari de teren în comuna doljeană Cetate, acolo unde a devenit vecin cu Mircea Dinescu. El s-a asociat cu Gigi Nețoiu, fost acționar la Dinamo în acest proiect. De asemenea, cei doi vor construi împreună și un complex imobiliar în nordul Bucureștiului.