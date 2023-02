Cristi Borcea spune lucrurilor pe nume, după patru ani de căsnicie cu Valentina Pelinel! Nu s-a ferit să vorbească despre slăbiciunea lui pentru femei: „Mai bine mai târziu decât niciodată”

In articol:

Din anul 2018, Cristi Borcea și cea de-a treia soție a sa, Valentina Pelinel, și-au unit destinele. Chiar dacă fostul președinte al clubului Dinamo a petrecut mult timp după gratii, relația lor a rezistat.

Acum, omul de afaceri este mândru de conexiunea pe care o are cu mama unora dintre copiii săi. Iar Valentina se pare că nu îl lasă niciodată pe soțul ei la greu, ci este alături indiferent de situație.

Omul de afaceri a vorbit deschis despre relația pe care o are cu soția sa. [Sursa foto: Captură YouTube]

Cristi Borcea, extrem de mândru de relația pe care o are cu Valentina Pelinel

Cristi Borcea nu a dus niciodată lipsă de femei. Cel care a fost unul dintre cei mai râvniți bărbați din țara noastră și-a găsit însă liniștea lângă fostul model.

Se pare că blondina i-a oferit și încă îi oferă partenerului ei de viață tot ce are nevoie acesta, și în special liniște și înțelegere, de care orice om are atâta nevoie.

„Cel mai important este să fii fericit și să fii împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina, să mergi de drag acasă, să poți să stai… Dau un exemplu. Eu stau câte 3-4 ore în fiecare seară pe terasă și dezbatem toate problemele, este foarte important, mai ales pentru oamenii care stau în stres, pentru că am și eu peste 2000 de oameni, am societăți, conduc, trebuie să asigur salarii, credite. Acasă trebuie să mă delimitez de tot și să găsesc starea necesară. Mi-a ajutat Dumnezeu de am găsit-o pe Valentina, mai bine mai târziu decât niciodată. Și mi-am găsit femeia care îmi dă și liniște și putere și înțelegere, este extraordinar de pozitivă. Cea mai de încredere, cea mai frumoasă și cea mai deosebită femeie din lume.”, i-a povestit Cristi Borcea lui Adiță.

Cristi Borcea [Sursa foto: Captură YouTube]

Omul de afaceri, despre pasiunea pe care a avut-o pentru femei: „Ca orice bărbat”

La 53 de ani, Cristi Borcea are o familie fericită și 9 copiii cu patru femei diferite. Pentru că numărul de moștenitori este impresionat, pe parcursul timpului au apărut tot felul de speculații despre slăbiciunea fostului președinte al Dinamo pentru femei.

Adiță: „În trecut, e adevărat că cea mai mare slăbiciune a dumneavoastră au fost femeile?”

Cristi Borcea: „Da, normal! Nu cea mai mare slăbiciune. Ca orice bărbat. Păi ce, slăbiciunea ar trebui să fie bărbații? Femeile!”

Adiță: „E adevărat? Știți că sunt legendele alea că dacă se uită Cristi Borcea în ochii tăi rămâi gravidă.”

Cristi Borcea: „ Au apărut, pentru că… Știi de ce au apărut? Pentru că eu în primii trei ani la pușcărie am făcut patru copii. Și gemenele când s-au născut eu eram în pușcărie. Și Gloria… e cu Alina (n.r – fetița lui cu Alina Vidican)… și Milan.”