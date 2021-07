Cristi Borcea, tată pentru a zecea oră! „Al 10-lea și gata!” Cum a reacționat Valentina Pelinel

Valentina Pelinel și Cristi Borcea [Sursa foto: Instagram] 20:07, iul 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Cristi Borcea a lăsat pe toată lumea cu gura căscată, după ce a declarat că mai vrea un copil cu actuala lui soție, Valentina Pelinel. Cei doi au împreună deja trei copii, Milan care este cel mai mare, în vârstă de patru ani, și gemenele Indira Maria și Rania Maria, în vârstă de 1 an și 10 luni.

Omul de afaceri este pregătit pentru venirea pe lume al cei de-al zecelea urmaș al său, iar soției sale nu-i displace deloc ideea.

„ Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace ”, a dezvăluit Cristi Borcea, în urmă cu ceva timp.

Valentina Pelinel, despre o nouă sarcină: „O binecuvântare de la Dumnezeu”

Deși Cristi Borcea a declarat că soția lui își mai dorește încă un copil, blondina spune că nu face parte din planurile lor de viitor, însă dacă este să se întâmple este binevenit. Ei și omului de afaceri îi plac foarte mult copii, așa că nu spune nu unei noi sarcini.

„ Nu am planificat un al patrulea copil, dar amândurora ne plac copiii și dacă e să se întâmple, este o binecuvântare de la Dumnezeu. Însă nu face parte din planurile noastre”, a declarat Valentina Pelinel pentru Ciao.

Cristi Borcea, tată pentru nouă copii

Omul de afaceri are din prima căsnicie cu Mihaela trei copii, doi băieți și o fată. Patrick are 22 de ani, iar Melissa și Angelo sunt doi adolescenți de 18 ani. Cu Alina Vidican, a doua soție, Cristi Borcea a făcut doi copii, George Alexandru are acum 8 ani, iar Gloria are 5 ani.

În timul mariajului, fostul acționar de la dinamo avut o relație extraconjugală cu Simona Dana Voiculescu, o avocată care i-a dăruit o fetiță, pe Andreina Carolyn Christine, care acum are 12 ani.

Velentina Pelinel i-a dăruit trei copii, iar acum nu este exlusă venirea pe lume a celui de-al patrulea. Blondina spune că ea și soțul ei se înțeleg de minune și au o relație bazată pe sentimente puternice și sincere. Mai mult, ea a dezvăluit și rețeta pentru o căsnicie prosperă cum este a ei cu Cristi Borcea.

„ Cel mai important lucru într-o relație este comunicarea și fiecare trebuie să își găsească “vocea” de a transmite ceea ce își dorește și are nevoie, acomodând și respectând în același timp și dorințele partenerului.

Timpul este mai scurt ca oricând. Dar învăț să–mi fac timp pentru ce contează și să prioritizez lucrurile. Am norocul că sunt o fire foarte organizată și disiplinată și reușesc să-i organizez și pe ceilalți. Ne rezervăm timp de calitate pentru noi, seara la cină și dimineața înainte să înceapă o zi plină”, a mai spus Valentina Pelinel, pentru aceeași sursă citată mai sus.