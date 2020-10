Chivu și Adelina pleacă din țară

Tranzacție-record pe piața imobiliară din România. Cristi Chivu și-a vândut vila din comuna Corbeanca cu suma de 7 milioane de euro. Cumpărătorul este un om de afaceri pe nume Ștefan Vuza. Suma este identică cu cea pe care Gigi Becali a plătit-o pentru celebrul său palat de pe Aleea Alexandru, în centrul Bucureștiului.

Chivu i-a vândut vila patronului Oltchim

In articol:

Cristi Chivu a reușit să vândă în profit imobilul din Corbeanca pe care el l-a achiziționat în urmă cu 8 ani pentru 6 milioane euro, scrie gsp.ro. Proprietatea are o suprafață de 1.000 mp și include un cinematograf, o sală de spectacole, un centru fitness, o sală de biliard, una de bowling, o piscină interioară și alta exterioară precum și un spa. Fosta reședință a familiei Chivu are 5 dormitoare, 7 băi, 3 garaje și un ponton.

Piscina casei lui Chivu[Sursa foto: captura GSP.ro]

Ștefan Vuza, cumpărătorul vilei, are 49 de ani, iar în 2018 a cumparat Combinatul Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Averea lui este evaluată la 113 milioane euro, conform Forbes România.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Cristi Chivu, pe de altă parte, avea în 2018, o avere evaluată la 22 milioane euro. Fostul jucător al lui Inter Milano a avut parte de salarii uriașe de-a lungul carierei, dintre care cel mai mare a fost de 5,4 milioane euro pe an.

Chivu pleacă în Italia să antreneze la Inter

Chivu ar putea să părăsească România, în perioada următoare. El va prelua echipa Under 18 a lui Inter Milano, după ce, luna trecută, a absolvit Școala de Antrenori de la Coverciano. În trecut, el a mai pregătit formațiile de Under 14 și Under 17 ale clubului milanez, crescând practic o generație de fotbaliști cu care va lucra în continuare, acum, că are și atestat de antrenor profesionist.

Acesta este, se pare, și motivul pentru care Cristi Chivu și-a vândut vila din România – fostul jucător se gândește serios la o carieră lungă în antrenorat în Italia sau în alte țări din Europa.

Intră aici să vezi cum arată vila pe care a vândut-o Cristi Chivu