Cristi Iacob biografie: vârstă, studii, carieră. „Am crescut cu greu într-o garsonieră, un copil sărac”

Biografie Cristi Iacob. Vezi informații despre viața profesională a actorului, ce studii a absolvit, dar și femeia cu care este căsătorit de peste un deceniu.

Cristi Iacob biografie

Cristi Iacob s-a născut pe 18 octombrie 1968, la Galați. Bărbatul activează în prezent ca și om de televiziune, fiind jurat în cadrul unei emisiuni cunoscute de divertisment, dar și în lumea teatrală, în cadrul căreia are o vastă experiență.

Deși a avut o copilărie și o adolescență destul de complicată, Cristi Iacob a reușit să găsească întotdeauna luminița de la capătul tunelului și își amintește acum cu zâmbetul pe buze despre experiențele și amintirile copilăriei.

Când vine vorba despre părinții lui, juratul povestește întotdeauna de relația bună pe care o avut-o cu mama lui, persoană care i-a fost sprijin. Mama a fost și prima persoană care a aflat despre marea sa pasiune: actoria. Despre tatăl său a declarat că a fost absent o bună parte din copilărie.

Cine este Cristi Iacob [Sursa foto: https://www.instagram.com/cristiacob/]

„ Am avut o copilărie cam ciufulită, dar am avut o mamă grozavă, cu un talent pedagogic extraordinar. Am crescut cu greu într-o garsonieră, un copil sărac. Copiii nu prea percep sărăcia, dar am fost un copil foarte fericit. Am crescut pe malul Dunării, unde am și învățat să înot. Am păscut vacile undeva în Argeș. Mergeam să ne scăldăm. Am cunoscut toate ciupercile și plantele posibile ”, a declarat Cristi Iacob.

Cum a devenit Cristi Iacob actor

Vedeta de televiziune a fost dintotdeauna decisă în legătură cu profesia sa și cu drumul bine bătătorit în viață. Încă din adolescență, Cristi Iacob a studiat vioara timp de cinci ani, decizie luată la îndemnul mamei sale, profesoară fiind.

În 1992, a absolvit la București la 1992 Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Diploma absolvirii a fost primul „premiu” obținut de acesta în palmaresul său. Printre premiile veritabile carierei sale de acord, amintim titlul de „cel mai bun actor în rol principal” în spectacolul „Trei gemeni veneţieni” și premiul pentru interpretare masculină pentru rolul lui Matei din filmul „În film la Nașu”.

Cine e Cristi Iacob[Sursa foto: https://www.instagram.com/cristiacob/]

Cristi Iacob este un actor complet, jucând în mulțime de filme și piese românești, regizate de personalități de aur ai industriei. Dintre piesele de teatru în care a jucat bărbatul au fost: „Migrena”, „Don Quijote”, „Noaptea încurcăturilor”, „Cum vă place” ,„Pescărușul” și „Peer Gynt”.

Astăzi face parte din trupa Teatrului Mic din București.

Actorul este căsătorit de 13 ani

Actorul și-a găsit perechea vieții sale în urmă cu 13 ani. Cristi Iacob are o căsnicie cu Gabriela, femeia cu care și-a legat destinele în 2009.

Detaliul inedit despre dragostea celor doi este că împart aceeași pasiune și carieră: actoria. Ba chiar s-au cunoscut pe scenă.

„Dragostea se face, nu se zice. Niciodată n-am fost misogin, mai degrabă misandrinist. Femeia este cel mai frumos dar pe care îl poate primi un bărbat. Eu l-am primit. Să fie clar: nu e perfect, dar nu pot pretinde perfecțiunea de vreme ce eu nu o dețin. Cea mai frumoasă calitate a Gabrielei e că mă acceptă și când sunt tâmpit. Reciproca e și ea valabilă. Practic, suntem doi tâmpiți care se iubesc și se acceptă”, a povestit actorul.

surse: viva.ro, stiridirecte.ro