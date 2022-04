Cristi Minculescu și sora sa suferă de aceeași boală care le-a ucis tatăl: ”Nu există teamă mai mare decât cea pentru viața ta”. Ce regretă artistul

In articol:

Cristi Minculescu, legeanda rockului românesc, artistul care are o carieră de peste 30 de ani în spate, ascunde o adevărată drama de familie.

Cântărețul și-a pus mereu cariera pe primul și a ieșit la rampă doar atunci când muzica a vorbit pentru el, preferând să își țină familia și problemele personale departe de lumina reflectoarelor.

Această decizie i-a adus lucruri bune în viață, dar l-a făcut să fie și aspru criticat de cei care-l privesc din exterior.

Cristi Minculescu [Sursa foto: Facebook]

O boală gravă s-a abătut asupra familiei lui Cristi Minculescu

În familia artistul s-a transmis o boală gravă, care, din păcate, i-a luat tatăl și de care suferă acum și Cristi și sora sa.

În urmă cu câțiva ani, solistul trupei ”Iris” a fost operat pentru supraviețui problemei de sănătate, timp în care gurile rele au pus transplantul de ficat pe seama alcoolului.

Se spunea că vedeta abuză de acest viciu. Acum, însă, își susține, din nou, regretul față de decizia de a nu vorbi despre adevărata cauză care a dus la operația suferită. Cauză care a făcut-o și pe sora sa, menționează el, să se lupte cu aceeași boală grea, polichistoză hepato-renală, moștenită de la tatăl lor.

Știind-o bolnavă, dar și datorită iubirii pe care i-o poartă necondiționat, sentiment ce este reciproc, Cristi Minculescu spune că relația cu sora sa este una specială.

Deși ambii sunt la vârsta maturității, trecuți prin viață, vedeta spune că nu încetează ca zilnic să nu-și facă griji pentru sora sa, să nu încerce să o protejeze și să o menajeze cu tot ce poate. Totul, spune solistul, din prea multă iubire, din dorința de a nu se pierde unul pe celălalt, pentru că, bolnavi fiind, aceasta este cea mai mare teamă a lor.

”Am fost foarte apropiat de părinții mei, așa cum sunt acum de sora mea. Am simtit mereu nevoia sa o protejez, mai ales ca și ea a avut neșansa de a avea aceeași boală ca tatăl meu și ca mine. Este o boală ereditară pe care o am atât eu, cât și sora mea. A fost foarte greu, bineînțeles. Toți cei care au fost diagnosticați cu o boală gravă știu cât de greu este și psihic, fizic nu mai spun. Dar eu am fost un norocos al sorții și am reușit să ies învingător din această încercare. De regretat… poate faptul că la momentul respectiv nu am explicat public mai bine care este cauza aceste boli și atunci am lăsat loc unor speculații și comentarii care nu au nicio legătură cu realitatea. Probabil nu există teamă mai mare decât cea pentru viața ta, cu excepția celei pentru viața unei persoane foarte dragi ție”, a declarat Cristi Minculescu, notează Fanatik.