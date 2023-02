Cristi Pulhac a devenit tată de băiat, în mare secret. Ce nume i-au ales proaspeții părinți și când va avea loc botezul: „Așa a vrut Dumnezeu”

In articol:

Cristi Pulhac și Raluca trăiesc de aproape două luni cea mai frumoasă perioadă a vieții de cuplu, devenind pentru prima dată părinți.

Șatena a adus pe lume primul copil al cuplului, iar sarcina, deși de multe ori au spus public că se vor a fi părinți, a fost ținută secretă.

Aris Cristian s-a născut în perioada sărbătorilor de iarnă

Până acum, când chiar ea a publicat primele imagini cu băiețelul, nimeni nu a știut că minunea s-a întâmplat. Motivul, spune Cristi Pulhav, a fost dorința de a se bucura în intimitate de venirea pe lume a copilului și de momentele unice din prima parte a etapei pe care de acum încolo o trăiesc în formulă de trei.

Ba mai mult decât atât, pentru a fi doar ei trei, imediat după ce copilul s-a născut, cu toții au bifat prima lor vacanță, unde s-au bucurat de intimitate, fără a avea asupra lor presiunea celor din jur.

”A venit în momentul în care ne-am dorit foarte mult, la momentul potrivit pentru noi, suntem super încântați, a venit pe lume chiar înainte de Crăciun, a fost un cadou senzațional, ne-am bucurat foarte mult. De obicei noi de sărbători plecam în vacanțe și n-am mai făcut Crăciunul acasă și a fost super tare. Am vrut să ne bucurăm într-un fel așa de intimitate, ne-a plăcut mai mult situația asta așa, poate că eram puțini perturbați de toată lumea cu fel și fel de întrebări, dar am fost mult mai liniștiți, am vrut să fie totul bine”, a spus Cristi Pulhac, conform Spynews.

Cât despre naștere, Cristi spune că soția sa, deși își dorea să aducă băiatul pe lume pe cale naturală, a născut prin cezariană, la indicațiile medicului, iar la final, atât ea, cât și copilul, au primit nota zece.

Astfel că acum toată familia se bucură de micul Cristian, căci da, băiatul îi poartă numele tătălui, alături de un alt prenume mai special.

”Mă bucur foarte mult că și băiatul și Raluca sunt sănătoși, am vrut să fie totul bine, să ne bucurăm noi între noi, mai ales că s-a născut și de sărbători. Îl cheamă Aris Cristian, am pus și Cristian după mine. Raluca e super ok, e foarte bine, mă bucur că nu a avut probleme cu sarcina, totul a decurs normal, parcă a și trecut timpul foarte repede. A născut prin cezariană, am fi vrut noi natural, dar na, dacă așa a vrut Dumnezeu”, a mai spus fostul fotbalist.

Cristi Pulhac a devenit tată de băiat, în mare secret [Sursa foto: Instagram]

Și tot el spune că în curând vor marca în mare fel și nașterea copilului. Cel mai probabil, Aris Cristian va fi botezat în decursul lunii februarie sau martie, atunci când părinții vor fi gata cu toate pregătirile.

Căci deocamdată, subliniază Pulhac, nu s-au gândit la nimic, preferând să îi acorde copilul toată atenția, grija și iubirea lor.

”Probabil va fi luna asta sau luna viitoare, dar cred că luna aceasta pe final. Nu ne-am gândit deocamdată cum va fi petrecerea, suntem acum sub influența copilului, ne-am dorit mult, ne bucurăm de el, nu prea am stat de organizare, plus că au fost și sărbătorile, dar astea se vor rezolva, nu e un impediment pentru noi”, a mai zis Cristi Pulhac.