Cristi Pulhac se gândește deja la al doilea copil, la doar 3 luni după ce a devenit tată pentru prima dată! Nimeni nu se aștepta

Cristi Pulhac radiază de fericire, asta pentru că la finalul lunii decembrie, anul trecut, fotbalistul a devenit tătic pentru prima dată. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că a fost păstrat secret faptul că partenera lui de viață, Raluca, este însărcinată.

Chiar dacă au devenit părinți în urmă cu 3 luni, cei doi tineri se gândesc deja la al doilea moștenitor, iar fotbalistul a făcut o serie de declarații sincere pe baza acestui subiect.

”Sincer da, dar așteptăm, nu vrem chiar imediat. Vrem să fie o diferență oarecare, dar nu neapărat că ne dorim sau nu, ne dorim, dar suntem mai precauți, de asta nici n-am anunțat prima oară că vom avea un copil”, a spus Cristi Pulhac, pentru Spynews.ro.

Cristi Pulhac, despre botezul fiului său

De asemenea, Cristi Pulhac a vorbit și despre botezul băiețelului său, pe care cei doi părinți l-au numit Aris Cristian.

Fotbalistul a precizat că fericitul eveniment a fost unul restrâns, iar nașul de botez al bebelușului a fost chiar Matei Dima, cunoscut și ca BRomania.

”Botezul a fost un moment intim pentru noi, ne-am dorit să fie ceva mai restrâns, Matei Dima e nașul copilului nostru, eu cu el ne-am împrietenit foarte mult, Raluca se știe cu Matei din Constanța, ei au fost în generală, au fost la aceeași școală, noi ne-am împrietenit după, e o întreagă poveste, am devenit prieteni buni. Noi ne-am dorit foarte mult ca el să fie nașul copilului nostru, și el a fost foarte fericit că l-am pus. A fost foarte frumos, în schimb nu am făcut mare tam tam, nu am chemat televiziunea, am vrut să fie ceva mai intim și cam atât”, a mai zis Cristi Pulhac.