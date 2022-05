Cristian, adevărul despre descalificarea din Casa Iubirii! Nu mai vrea să audă de Ștefania: „Din partea mea nu a fost iubire” | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Capriceană are 19 ani și tocmai a fost descalificat din cadrul show-ului fenomen Casa Iubirii. În cadrul competiției a avut o relație de cuplu cu Ștefania, o altă concurentă, însă s-a terminat totul în momentul în care a părăsit concursul.

Cristian, adevărul despre relația cu Ștefania

Motivul descalificării concurentului a fost încălcarea regulamentului, împreună cu fosta lui iubită.

Cristian a fost un concurent cu un parcurs incredibil în Casa Iubirii, însă din păcate a fost descalificat. Motivul a fost faptul că s-a întâlnit cu iubita lui în afara competiției, lucru interzis, conform regulamentului emisiunii. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, fostul concurent a dezvăluit ce a fost de fapt între el și Ștefania și de ce i-a spus să nu îl urmeze în afara competiției.

"Din partea mea nu a fost iubire, nici din partea ei. Eu am încurajat-o să rămână în competiție, pentru că, ieșind din emisiune, își dădea cu piciorul la toate oportunitățile pe care i le oferă emisiunea și nu numai. Am zis că nu are rost să trag pe cineva după mine și poate se întâmpla ca în cazul lui Mihai și al Iolandei, după ce ieșim să nu mai fim compatibili.", a declarat Cristian.

Cristian a recunoscut de ce s-a despărțit de Ștefania

La scurt timp după ce a părăsit concursul, s-a aflat vestea că Ștefania și Cristian nu mai formează un cuplu. Cel care a luat această decizie a fost tânărul, care i-a dat vestea printr-un mesaj. Acesta a recunoscut care a fost motivul real pentru care nu și-a mai dorit să continue relația cu blondina încă prezentă în emisiunea Casa Iubirii., dar și cum ar reacționa dacă ar vedea-o la brațul altui bărbat.

"Dacă ea își dorește să se apropie de cineva din casă, nu am o problemă cu asta.(...) Mi-a dat de înțeles că nu e implicată și mi-am pus un semn de întrebare. M-am gândit și atunci când am fost descalificat, plus semnul ăsta de întrebare, plus faptul că este copilăroasă, s-au adunat mai multe și am luat o decizie.", a mărturisit Cristian, în platoul WOWbiz.