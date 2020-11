Cristian are o gaură în picior după ce a fost operat de 8 ori! Strigătul disperat al tânărului ”Salvați-mi piciorul!” Atenție, imagini șocante

Cristian a suferit 8 operatii la picior dup accident

Cristian a ajuns la spital grav rănit la piciorul drept, după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. ”M-am speriat foarte tare că voi arde în mașină după ce am văzut că ieșea fum de sub capotă. Piciorul era prins sub scaun, dar am tras de el și am ieșit din mașină singur, fără să aștept ajutoarele”, povestește Cristian Vîrlan cum a început drama lui.

In articol:

A ajuns cu piciorul zdrelit la spitalul din Târgoviște, unde a fost operat. Numai că după aceea, lucrurile s-au înrăutățit, povestește că i-a fost uitat și un fir în picior.

Cristian se deplaseaza greu acum, are nevoie de cârje

Citeste si: Ionuț Anghel a așteptat o minune din partea autorităților timp de trei ani de zile. De ce nu a putut fi ajutat tânărul

Citeste si: Încă două zone din București intră în carantină! News Alert - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

”Am fugit pur și simplu din spitalul din Târgoviște”, spune Cristian, din cauza modului în care era tratat acolo. Tâmărul a ajuns apoi într-un spital din București unde a fost din nou operat și apoi la Cluj, unde a fost operat la tendon.

”Am 8 operații până acum, de la grefe de piele, până la tendon. Piciorul a început să se mănânce, am o gaură mare, iar de jur împrejur infecție”, ne-a povestit Cristian, care cere disperat ajutorul.

Citeste si: Un jandarm din Târgu Mureș a murit în timp ce aștepta să fie operat. Mărturiile cutremurătoare ale fiicei: „I-au găurit genunchii cu bormaşina...”

”Doctorii mi-au spus că-mi vor tăia piciorul de la gleznă”

Tânărul e conștient că dacă nu este operat de urgență probabil că starea lui se va agrava și va rămâne fără picior. ”Au fost doctori care mi-au spus că ei nu văd decât o soluție: să-mi taie piciorul de la gleznă. Nu mai am încredere, sunt disperat”, își strigă tânărul de doar 22 de ani durerea.

Asa arata piciorul lui Cristian acum

Pentru a-și calma durerile, acum Cristian face injecții cu morfină și se unge cu o cremă care costă 180 de lei și care îi ajunge doar pentru câteva zile.

”Vreau să găsesc un doctor, o clinică, poate din străinătate, nu știu, care să mă ajute, să mă opereze. Ajutați-mă să-mi salvez piciorul”, este strigătul deznădăjduit al lui Cristian. Mai multe despre povestea lui Cristian puteti vedea si AICI.