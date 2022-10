Cristian Boureanu a vorbit despre divorțul de prima soție. Cât de mult l-a afectat despărțirea de mama fetiței sale: "Știu ce a avut nașul și nu a avut finul"

In articol:

Cristian Boureanu a fost invitat recent în platoul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai". Printre altele, afaceristul a vorbit și despre motivul care a stat în spatele divorțului de prima lui soție, cea cu care are împreună și o fiică.

Cum a reacționat Cristian Boureanu când a aflat că a fost înșelat?

Primul mariaj al lui Cristian Boureanu a fost intens discutat în presa din România, asta după ce afaceristul a declarat public că mama fetiței sale l-a înșelat cu prietenul lui cel mai bun, care îi era și naș. Acum, după 18 ani de la divorț, fostul politician a vorbit deschis despre acel episod neplăcut din viața lui, dar și despre reacția pe care a avut-o când a aflat că a fost trădat:

"Denise Rifai: Ce a durut mai tare, trădarea soției sau a nașului?

Cristian Boureanu: Nici una, nici alta. Copilul. Atunci d-aia m-am și ridicat și am plecat. Ați văzut vreodată un animal cu pui, un urs, care se întâlnește cu un vânător sau se întâlnește cu niște oameni? Care este reacția? Cum se duce să atace? Daca puiul este în spate, nu se duce la luptă, ci își ia puiul și pleacă cu el, să îl protejeze. Atunci am luat custodia unică a copilului și mi-am dat seama că dacă fac vreo greșeală, viitorul Ioanei va fi în pericol. Nu este o întrebare la care să răspund eu. Eu știu. Știu ce a avut nașul și nu a avut finul, adică eu. Eu știu și la al doilea divorț ce a avut nașul și ce a avut finul. Și aș putea să știu și la al treilea. Dar nu o să vorbesc niciodată public despre asta, pentru că nu e o întrebare la care trebuie să răspund eu. Și n-ar fi frumos față de niște femei care mi-au oferit niște ani minunați.", a declarat Cristian Boureanu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Cristian Boureanu [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Sper să fie fericiți cu alegerile lor"

Chiar dacă mariajul dintre el și mama fetiței sale nu s-a încheiat în condiții prea bune, Cristian Boureanu a reușit să treacă peste ceea ce s-a întâmplat în trecut. Afaceristul spune că nu își judecă fosta soție pentru alegerile făcute, ci îi dorește să fie fericită: "Lumea uită că judecă cu informația de acum, cu educația de acum, cu experiența de acum, lucruri care s-au întâmplat în 2000. Eu am cunoscut-o pe Irina în 1993. Am avut clipe minunate împreună. Eram tineri, eram frumoși. Ne-am despărțit în '99, un an și jumătate am stat singuri, ne-am reîntâlnit întâmplător și a existat această chimie. Oamenii fac alegeri în viață. Sper să fie fericiți cu alegerile lor.", a mai spus Cristian Boureanu, în emisiunea lui Denise Rifai.