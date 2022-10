Cristian Boureanu, cu ochii în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai. "Nimic nu este întâmplător în viață". A vorbit deschis despre cel mai mare regret al său

In articol:

Cristian Boureanu a oferit un interviu spectaculos în ultima ediție a emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată pe Kanal D. Afaceristul a avut parte de un moment emoționant când a vorbit despre cel mai mare regret al său.

Iată despre ce este vorba!

Cristian Boureanu, despre cel mai mare regret al său

Cristian Boureanu a fost pus în dificultate de jurnalista Denise Rifai, în cadrul emisiunii de la Kanal D. Printre cele 40 de întrebări s-a numărat și una care a fost la un pas de a-i smulge câteva lacrimi afaceristului. Fostul soț al Valentinei Pelinei a vorbit despre relația cu Dumnezeu, dar și despre faptul că nașterea lui a reprezentat un adevărat miracol, dat fiind faptul că mama sa a pierdut 9 sarcini înainte de a-l aduce pe lume. Cristian Boureanu mărturisește că nici până în ziua de azi nu a reușit să realizeze "ce așteaptă Dumnezeu" de la el:

"Denise Rifai: V-ați dat seama ce așteaptă Dumnezeu de la dumneavoastră?

Cristian Boureanu: Nu. Este una din părerile de rău pe care le am în ultimii 10 ani. Nu reușesc să-mi dau seama exact ce am de făcut, ce fac cu atâtea lucruri pe care le știu și încă mai caut. Un lucru îl știu. Adevărul te va elibera. Mama nu a plecat gravidă în Zambia, a rămas gravidă în Zambia, pentru că au stat 2 ani acolo. Întâmplător, acolo, când s-a dus să avorteze, i s-a spus că e o problemă care poate fi rezolvată. Așa că nimic nu este întâmplător în viață. Mai caut. Am răbdare. Și până la urmă mai e un lucru pe care l-am constatat și cred că a fost unul din secretele vieții mele fericite, pentru că eu am fost un om fericit și sunt un om fericit, în ciuda multor probleme pe care le am. Viața trebuie trăită la timpul prezent și întotdeauna să știi că s-ar putea să fie mai frumoasă călătoria, decât destinația. Trebuie să fii, acolo unde ești, cu toată ființa ta.", a declarat Cristian Boureanu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Cristian Boureanu [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Cred că mama nu ar fi mândră de mine foarte tare"

Cristian Boureanu și-a pierdut mama în 1996. A fost cel mai greu moment din viața lui, peste care nu a putut să treacă cu ușurință. Acum, după 26 de ani, afaceristul recunoaște că a rămas cu un of. Nu crede că mama sa ar fi atât de mândră de el, dacă ar mai trăi: "Cred că mama nu ar fi mândră de mine foarte tare. Aveam o comunicare greoaie cu mama. Era o femeie severă, râdea foarte mult, dar era foarte severă. Probabil așa am fost și eu cu copilul meu, extrem de sever, dar întotdeauna distracție, glumă, trebuia să se facă.

Pe de altă parte, mama ar fi fost mândră de un lucru: că eu am învățat să fiu fericit. Ea nu a fost o femeie fericită. Și la mama m-am gândit acum un an, când am hotărât să încep să mă pun pe mine pe primul loc. Pentru că viața nu știi cât de lungă este.", a mai spus Cristian Boureanu, în emisiunea amintită.

Cristian Boureanu [Sursa foto: Captură KANAL D]