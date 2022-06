Cristian Boureanu, dezvăluiri nebănuite despre Valentina Pelinel și Borcea. Ce a recunoscut acum public?: ”Nevastă-sa se dă la mine”

In articol:

Valentina Pelinel și Cristian Boureanu au fost căsătoriți din anul 2007 până în 2014, însă, conform spuselor actualului soț al blondinei, relația dintre ei a cam scârțâit în ultimii ani de mariaj.

Deși fostul model i-a spus ”adio” afaceristului după șapte ani, acum Cristian Boureanu iese public și spune că Pelinel era cu Borcea încă din anul 2011, fapt pe care el l-a aflat mult mai târziu.

Lucru confirmat și de fostul acționar de la Dinamo, care a dezvăluit că a înșelat-o pe Alina Vidican cu actuala sa soție.

Cristian Boureanu știa de atracția lui Borcea pentru fosta sa soție

În acest context, invitat în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Cristian Boureanu a vorbit deschis despre triunghiul amoros în care a fost prins.

El spune că și-a iertat fosta soție pentru infidelitate, ba chiar își amintește că a fost o perioadă când a simțit intențiile lui Cristi Borcea.

Atunci, declară el, aflați în vacanță, el cu Valentina și Borcea și Alina, Boureanu i-ar fi spus fostului model că simte că ”rivalul” său a pus deja ochii pe ea.

În replică, fiecare având relația lui, Valentina Pelinel a negat totul cu vehemență, ba chiar la judecat pe Cristian Boureanu, totul ca mai târziu să se adeverească ceea ce a simțit acesta.

Chiar și așa, Boureanu nu are resentimente față de fosta soție, dar nici față de actualul ei soț, conștient fiind că blondina a fost cea care a ales, chiar dacă asta a dus la infidelitate din partea ei.

”Pe Valentina? Cum să nu (n.r. a iertat-o)! Până la urmă toți greșim. Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat.Pe plajă în prima zi, îmi aduc aminte că i-am spus Valentinei, m-am uitat la ea și i-am zis: «Vezi că ăsta vrea să te… și nevastă-sa se dă la mine». A zis: Nu există, ești tâmpit, că ești prost că nu știu. Femeia alege, poți să te dai peste cap, noi facem pe cocoșii, ne încordăm, ea a ales de mult. După aia e un joc pe care îl facem, mai mult sau mai puțin”, a declarat Cristian Boureanu la podcastul lui Cătălin Măruță.

La acest moment, Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt căsătoriți și au devenit și părinții a trei copii, afaceristul având, în total, nouă moștenitori, făcuți cu patru femei diferite.