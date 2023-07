Cristian Boureanu și Laura Dincă, surprinși împreună la aproape 2 ani de la despărțire! Declarațiile neașteptate făcute de bărbat, după cina cu femeia care i-a stat alături mai bine de 6 ani: „A fost o întâlnire”

In articol:

Cristian Boureanu și Laura Dincă au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Deși între cei doi exista o diferență de vârstă considerabilă, acesta nu a fost un impediment pentru ei, căci s-au iubit la maxim și au trăit cele mai frumoase clipe împreună, mai ales că în anul 2018 chiar s-au logodit, dezvăluind atunci că își doresc să devină și părinți.

Vestea că cei doi și-au spus ”Adio”, în luna august a anului 2021, a picat ca un trăsnet pentru toți admiratorii cuplului, mai ales că cei doi au format un cuplu timp de 6 ani și jumătate. Totuși, după anunțul separării, nu puțini au fost cei care s-au așteptat ca Laura și Cristian să se împace din moment în moment, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Cu toate acestea, recent, cei doi au fost surprinși împreună, la masa unui restaurant de lux din Capitală, acolo unde au luat cina împreună. Cei doi au vorbit și și-au zâmbit unul altuia, semn că s-au simțit extrem de bine împreună, conform Cancan.ro.

Ce spune Cristian Boureanu despre întâlnirea cu Laura Dincă

Imediat după ce a fost surprins în compania fostei partenere de viață, Cristian Boureanu a făcut și o serie de declarații despre întâlnirea lui cu Laura Dincă.

Fostul politician a explicat că nu este vorba despre nicio apropiere între ei, ci pur și simplu au păstrat legătura după separare, mai ales că i-au legat aproape 7 ani de amintiri și momente frumoase împreună.

„ A fost o întâlnire ca între prieteni, am stat șase ani și jumătate împreună. Am luat masa și am stat la povești. Avem și trei căței împreună. Nu ne mai văzusem de luni bune. Avem o relație bună, amicală ”, a declarat Cristian Boureanu, pentru Cancan.ro, după ce a fost surprins în compania Laurei Dincă.

