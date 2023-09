Cristian Comănici dezvăluie ce relație are cu sora lui, Bianca, după ce și-a făcut iubit: „Sunt mândru de ea” | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Comănici este invitat în emisiunea “Nimerești sau răspunzi”, unde moderatorul emisiunii provoacă interlocutorii să se joace cu ea: nimerești și bagi mingea în coșul de baschet sau răspunzi la una din întrebările ei.

Trebuie să spunem că întrebările nu sunt unele comode, iar dacă invitatul nu are noroc să bage mingea în coș, atunci nu va avea nicio șansă să nu răspundă. Cristian s-a bazat pe aptitudinile sale de sportiv, dar din păcate pentru el, a trebuit să facă câteva dezvăluiri neașteptate.

Cristian Comănici, totul despre relația cu Bianca Comănici

Cristian Comănici a vorbit deschis despre relația cu Bianca. Acum, aceasta și-a făcut iubit, este foarte potentă financiar, așa că, oare, există invidie la mijloc? Cristi nu s-a ascuns deloc.

„Mi-a plăcut foarte mult ideea, era pe val atunci, cred că 90% din populație voia să meargă la Puterea Dragostei. Era ceva foarte cool. Bianca nu a fost un mare motiv pentru mine să merg acolo. Ulterior, nu mi-a mai plăcut, faptul că eram fratele ei era mai mult un impediment. Eram văzut doar ca fratele Biancăi. Au fost fete care au vrut să fie cu mine, doar pentru că eram fratele ei. Acum, ea e partea mai potentă financiar. Sunt foarte mândru că am o soră care nu depinde de nimeni.”, a declarat Cristi Comănici, la Nimerești sau răspunzi.

Marinescu l-a provocat la o luptă în cușcă pe Cristian Comănici

În urmă cu ceva timp, Cristian Comănici a fost provocat la luptă de Cristian Marinescu. Iniția a acceptat, dar apoi a dat înapoi. Provocarea a fost făcută chiar la noi, pe canalul de youtube.

"Dacă Cristian Comănici își dorește să intre și are curajul necesar de a intra într-un meci cu mine în cușcă îl aștept cu cel mai mare drag. Eu nu am nimic personal cu el, probabil că el are încă ceva cu mine și dacă vrea să ducem războiul de Puterea dragostei, unde știm cu toții că el a fost detronat de către mine, îl aștept în cușcă, dar nici aici nu are șanse. În show-ul matrimonial l-am obosit psihic pe Cristian Comănici, aici o să îl obosesc și prin prisma loviturilor și prin prisma faptului că știe foarte bine că psihicul meu este imbatabil și nu cred că există la ora actuală vreo persoană chiar aici în cadrul galei RXF care să fie mai puternic psihic decât sunt eu." , a declarat Cristian Marinescu, la WOWnews.

