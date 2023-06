Cristian Comănici, îndrăgostit de Bianca din Casa iubirii: “Este fix genul meu” De cât timp a pus ochii pe concurentă? | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Comănici și-a spus părerea despre fetele din Casa iubirii sezonul 1 și 2. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, Cristian a menționat că la un moment dat a fost în cunoaștere cu Ștefania, fostă concurentă în Casa iubirii sezonul 1, însă și-a dat seama că între ei nu a existat acea conexiune specială.

Tot acesta a mărturisit că îi place foarte mult de Bianca, concurentă în Casa iubirii sezonul 2, fiind genul lui din toate punctele de vedere.

Cristian Comănici, atras de Bianca

Cristian Comănici a recunoscut că dintre toate concurentele din Casa Iubirii, Bianca este cea pe gustul lui. Acesta a motivat de ce a clasat-o în topul preferințelor lui și ce lucruri în comun a descoperit că au.

"Bianca îmi place cel mai mult. Era cu un băiat, nu era... Mie îmi place Bianca din mai multe puncte de vedere. În primul rând, îmi place cum își face părul, cum se îmbracă, cum se comportă. Este fix genul meu din toate punctele de vedere. Îmi place că mă duce cu gândul la femeia anilor 80, 70, o femeie classy din punctul ăsta de vedere. Emană o feminitate puternică. Am văzut că avem și același talent, scoate ceva pe gură, un cuvânt greșit și imediat încearcă să redreseze. Am urmărit-o în câteva live-uri pe tiktok. Am văzut-o, mi-a sărit în ochi și mie chiar îmi place foarte mult Bianca. I-am mai și donat puncte. Am cea mai mare atracție față de ea.", a declarat Cristian Comănici.

Cristian Comănici, adevărul despre relația cu Ștefania

În trecut, Cristian și Ștefania s-au cunoscut mai bine, după aceasta a părăsit competiția. Acum, fratele Biancăi Comănici explică de ce nu au format un cuplu și ce lucruri nu îi plac la blondină.

"Pe Ștefania o cunosc, am ieșit o fată, prietenește pot spune. Nu a fost să fie. Nu a existat o conexiune specială. Este o fată drăguță, ea este model, nu știu dacă mai practică treaba asta, dar e o fată ok. Dacă stăm și o luăm la calitățile fizice și le luăm la puricat, nu prea îmi place, nu e pe gustul meu. Nu îmi plac ochii verzi, pentru că îi văd în fiecare zi în oglindă. Oamenii vor ceva ce nu au. Mie îmi plac ochii căprui.", a mărturisit Cristian Comănici, la Culisele Iubirii.

