Cristian Comănici

Cristian Comănici spune că nu o mai suportă pe Alexandra de la Puterea Dragostei și tocmai din acest motiv a înjurat-o, în emisiunea de astăzi. Concurentul a recunoscut că a încercat s-o pună la punct pe frumoasa blondină, pentru că aceasta intervine mereu în toate discuțiile. De altfel, Cristian nu regretă deloc faptul că a jignit-o și că i-a adresat cuvinte grele concurentei. Ba mai mult, acesta nu consideră că Alexandra nu merită respect.

Cuvinte dure la adresa Alexandrei de la Puterea Dragostei

Cristian Comănici i-a adresat cuvinte grele Alexandrei, după ce aceasta a fost bănuită că a dat din casă.

”Faza cu injuratul este o strategie de-a mea, calculata. Vorbisem cu fetele și le-am spus în felul următor: să vorbească, să fie vocale. N-o mai suport pe Alexandra, le-am zis fetelor că dacă nu o să vorbiți și o s-o aud pe Alexandra vorbind incontinuu, o să încerc s-o ignor..o s-o înjur ca să-i tăiem toate materialele. Poate să ia banii de câte ori vrea ea, e vorba că eu i-am dat ei premiul săptămânal, i l-am cedat ei”, a spus Comănici.

Alexandra de la Puterea Dragostei

Fratele Biancăi Comănici a dezvăluit că Alexandra le scoate băieților partea urâtă a caracterului lor, prin discuțiile pe care le provoacă. Totodată, concurentul a recunoscut pe live-ul făcut pe Instagram că sora Alexandrei, Adriana a prins ”glas” în ultima perioadă, dar ea nu ar fi în stare să lege câteva cuvinte.

”Alexandra are tatuat pe spate un demon, iar eu am trimis-o unde găsește cei mai mulți demoni: în iad. Ea este persoana aia puternică, care poate să ducă lupte cu mai multe persoane. Cel mai tare mă enervează când ridică papagalul sora ei. De unde ai prins glas, măi fată? Are patru clase, nu știe să lege două cuvinte”, a mai spus Cristian Comănici.