Cristian Comănici și Marinescu se provoacă la o luptă în cușcă: “Mariana mă va susține”. Cei doi sunt gata să-și regleze conturile | EXCLUSIV

In articol:

Cristian Marinescu și Cristian Comănici vor să intre în cușcă, în Gala RXF, pentru a-și rezolva problemele din show-ul Puterea dragostei, în care au fost protagoniștii principali, iar rivalitatea lor a ținut capul de afiș al majorității edițiilor de pe TV.

În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, cei doi au vorbit despre conflictul declanșat din cauza Marianei, fosta iubita a lui Comănici, femeia care, spune Marinescu, acum, îl va susține pe el în luptă, întrucât, între ei ar fi ceva mai mult decât o prietenie. Marinescu, sigur pe el, a ținut să îi specifice lui Comănici că Bianca Comănici, sora lui, este motivul pentru care nu îl va bate rău în ring, moment în care Cristian l-a pus la punct.

Cristian Comănici și Marinescu, pregătiți să se lupte în cușcă

Cristian Marinescu știe deja cine o să îi susțină pe fiecare în parte, într-o eventuală luptă. Este vorba despre fostele iubite ale lui Comănici, dar și a lui. Cei doi sunt gata să își regleze conturile prin pumni.

"Marinescu: Dacă nu o să vină Mariana să mă susțină pe mine și Maria Lungu să îl susțină pe Comănici, să nu înnebunesc eu, să nu mai dorm 5 zile de acum încolo dacă nu așa o să fie. Vă jur!

Citeste si: Frica pe care Theo Rose nu și-a putut-o scoate de minte, înainte de a naște: „Mi-a fost groază”. Anghel Damian nu a scăpat-o din ochi nici măcar o secundă- kanald.ro

Citeste si: Amenințare fără precedent la adresa SUA! "Teritoriul lor este în vizorul nostru"- stirileprotv.ro

Comănici: Pe a doua cred că ai nimerit-o, dar pe prima nu cred că o interesează existența noastră și nici pe mine a ei. Maria chiar s-ar putea să mă susțină, mă înțeleg foarte bine cu ea.", au spus cei doi.

Marinescu l-a provocat în trecut la bătaie pe Cristian Comănici

În urmă cu ceva timp, Marinescu l-a provocat pe Cristi Comănici, explicând motivul pentru care vrea să se lupte cu el în cușcă. La scurt timp, fratele Biancăi Comănici a acceptat provocarea.

Citeste si: „Știu foarte bine că o să fiu discreditat.” Sebastian Țopescu a vorbit despre ceea ce își dorește să facă în viață. Tânărul nu își dorește să trăiască în umbra tatălui său- kfetele.ro

Citeste si: Barem Română BAC 2023 Edu.ro. Baremul de corectare a fost publicat! Iată cum se rezolvă corect subiectele!- stirilekanald.ro

Citeste si: Autopsia lui Michael Jackson: Ce s-a descoperit pe corpul regelui pop la 14 ani de la moartea sa- radioimpuls.ro

"Dacă Cristian Comănici își dorește să intre și are curajul necesar de a intra într-un meci cu mine în cușcă îl aștept cu cel mai mare drag. Eu nu am nimic personal cu el, probabil că el are încă ceva cu mine și dacă vrea să ducem războiul de Puterea dragostei, unde știm cu toții că el a fost detronat de către mine, îl aștept în cușcă, dar nici aici nu are șanse. În show-ul matrimonial l-am obosit psihic pe Cristian Comănici, aici o să îl obosesc și prin prisma loviturilor și prin prisma faptului că știe foarte bine că psihicul meu este imbatabil și nu cred că există la ora actuală vreo persoană chiar aici în cadrul galei RXF care să fie mai puternic psihic decât sunt eu.", a declarat Cristian Marinescu, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!