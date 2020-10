Cristian Daminuță, prima reacție după ce bunicul lui s-a stins din viață: ”M-ai părăsit și mi-ai rupt sufletul”

Cristian Daminuță [Sursa foto: Instagram]

Cristian Daminuță trece prin clipe grele după ce bunicul lui s-a stins din viață. Fotbalistul spune că este dărâmat de durere, după ce una dintre persoanele dragi lui, cel care l-a crescut și educat a pierdut lupta cu viața.

”Ce pot sa mai spun acum bunicule?! M-ai parasit azi si mi ai rupt sufletul in 2 saptamana trecuta cand am fost la tine si te am strigat dar n ai putut sa vb cu mine,ci ai inceput sa plangi si m ai strans tare de mana...Ai plecat spre o lume mai buna,sunt convins! Dumnezeu sa te odihneasca in pace! 😢”, este mesajul publicat de Cristian Daminuță pe pagina lui de Instagram.

Cristian Daminuță si bunicul lui[Sursa foto: Instagram]

Cristian Daminuță, declarații dureroase după ce și-a pierdut bunicul

Fotbalistul Cristian Daminuță suferă după pierderea bunicului care l-a crescut. Bătrânul avea 85 de ani, iar după spusele lui Daminuță s-ar fi stins din viață din cauza bătrâneții. Cristian Daminuță a povestit în cadrul unei emisiuni TV un episod sfâșietor. Fotbalistul a mărturisit momentul în care a mers la bunicul lui și i-a spus că este nepotul lui, iar atunci bătrânul l-ar fi strâns puternic în brațe și ar fi început să plângă. Totodată, jucătorul de fotbal a explicat faptul că bunicul lui de 85 de ani avea probleme și cu pierderea memoriei.

„Este o veste tragică. M-a dărâmat complet, pentru că săptămâna trecută am fost la el, am petrecut puțin timp cu el, și astăzi, din păcate, ne-a părăsit. Din cauza bătrâneții, avea 85 de ani. Avea momente când își pierdea cunoștința, nu mai știa de el. Când i-am zis că sunt nepotul lui m-a stâns tare în brațe și a început să plângă”, a declarat fotbalistul Cristian Daminuță, pentru Antena Stars.

Cristian Daminuță si sotia lui[Sursa foto: Instagram]

sursa - SpyNews