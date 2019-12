Cristian Daminuță s-a căsătorit. Fostul jucător de la Inter și AC Milan și în prezent fotbalist la ACS Poli Timișoara, a devenit, oficial, bărbat cu acte în regule.

Alături de aleasa inimii lui și femeia care urmează să îi ofere și un copil, el a spus DA în fața ofițerului Stării Civile.

Daminuță a postat și o fotografie pe pagina lui de Instagram de la Starea Civilă.

"Zi special alături de soția mea", este mesajul care insoțește fotografia.

Cu zâmbetul pe buze, Daminuță și-a pus mâna pe burtica de gravidă a soției sale, Mădălina.

Cine este soția lui Daminuță? Mădălina a trăit o poveste de amor și cu celebrul Culiță Sterp

Iubita lui Cristi Daminuță ar fi fost cea care ”i-a spart” casa lui Culiță Sterp pe când artistul era căsătorit cu celebra Carmen de la Sălciua, relația cântre cântăreț și brunetă fiind, la acea vreme, asumată de amândoi.

Mai mult decât atât, spun sursele noastre, între Cristi Daminuță și fosta amantă a lui Culiță Sterp, povestea este una destul de veche. Mai exact, ea și Cristi Daminuță s-au iubit și pe când fotbalistul era căsătorit cu Iasmina Halas, blondina de care a divorțat după o căsnicie de câteva luni.

Astfel, cei doi au fost iubiți și în trecut, câteva luni, atunci când între Cristi Daminuță și fosta lui soție, Iasmina, a fost anunțat, prima oară, divorțul. Cu toate acestea, la acea vreme, Cristi Daminuță și Iasmina s-au împăcat, bruneta s-a retras din triunghiul conjugal și a ajuns, pentru o perioadă, în brațele lui Culiță Sterp, bărbat căsătorit, la acea vreme, cu Carmen de la Sălciua. ”Da, este adevărat, am avut o relație cu Cristian Daminuță. Timp de cinci luni, noi ne-am afișat în mod oficial... Relația noastră a fost tot timpul la vedere, nu ne-am ferit. Noi doi ne-am afișat la vedere, oficial eram iubiți. Nu am fost amantă, am fost iubita lui. Iasmina (fosta soție a lui Daminuță, n.red.) nu avea niciun drept să vorbească despre relația pe care am avut-o cu Culiță Sterp. N-are niciun drept să-mi zică spărgătoare de familii. Ea nu cunoaște situația. Eu nu am despărțit pe nimeni. Eu cu Cristian am avut o relație din aprilie până pe 29 august (2018, n. red.), când el a decis să se întoarcă la soția lui”, povestea femeia acum ceva vreme.