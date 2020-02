Războinicul Cristian Marius Ioniță are 27 de ani, este originar din București și de trei ani s-a stabilit în Reading, Marea Britanie, unde este managerul unui restaurant. A practicat arte marțiale, kick-boxing și wushu timp de 13 ani, și are în palmaresc multe titluri de campion național la cele două ramuri sportive. Citeste si: Grațiela Duban, scandal uriaș cu Elena Ionescu: „Câte melodii ai scos? Știi câte premiere am scos eu?”

Ce a spus Cristian când a plecat în Republica Dominicană

Cristian a plecat în Republica Dominicană cu gândul de a câștiga premiul cel mare, dar și pentru a testa și a vedea cât este de rezistent într-un alt mediu decât în confortul din fața televizorului.

”Particip la Survivor România pentru a ieși din zona de confort și pentru a-mi depăși limitele. Am mare încredere în forțele proprii și în echipa mea, cred că voi avea un parcurs bun, sper până în faza finală", a declarat războinicul la plecarea în Republica Dominicană, iar dacă ar fi să privim evoluția lui și a colegilor din întreaga lună, se pare că el a avut mare dreptate.

Cristian de la Survivor România, în lacrimi! ”Am plecat alături de iubita mea în Anglia, am muncit enorm anii petrecuți acolo”

Pe de altă parte, privit mereu ca un tip pozitiv, foarte bun și determinat pe traseu, războinicul avea să surprindă, în urmă cu două zile, prin emoțiile pe care le-a transmis. Nimeni nu l-a văzut pe Cristian de la Survivor România cu ochii în lacrimi până acum și sensibilitatea lui a luat prin surprindere pe toată lumea. Într-un moment de sinceritate, Cristian i-a mărturisit colegului său Andrei că a decis cu patru ani în urmă să plece în Anglia, pentru a munci să își împlinească marele vis, acela de a avea o casă. ”Am plecat alături de iubita mea, am muncit enorm anii petrecuți acolo, însă, atunci când am strâns banii, s-a terminat și povestea mea de dragoste. Acesta este regretul meu, că totul a ajuns la final atunci când noi ar fi trebuit să fim fericiți. Trei ani am stat cu prietena mea, dar am ales fiecare un alt drum. Acum, sunt singur, dar simt că am nevoie de cineva lângă mine din punct de vedere emoțional”, a spus Cristian.