Tensiunea de la "Survivor Romania" atinge cote alarmante, s-au format tabere si aliante, iar conflictele intre concurenti nu sunt tot mai intense. In editia de aseara a reality-ului, telespectatorii au aflat cine este razboinicul eliminat din competitie. Cristian Ionita a parasit insula, in urma deciziei telespectatorilor, dupa un Consiliu tensionat, emotionant, dar si cu reprosuri directe. Razboinicul a subliniat inca o data ca a functionat strategia cuplului format din Karina Fetica si Andrei Ciobanu.

Cristian Ionita, eliminat de la „Survivor Romania”

, au fost acuzatiile adresate de Karina Fetica echipei Razboinicilor.

Tabara care l-a votat pe Andrei si-a aparat optiunea, justificand alegerea. Emanuela Huruiala si-a declarat regretul pentru ca a votat-o pe Alice Andruca in detrimentul Karinei pe care a considerat-o o aliata. Emanuel Neagu a subliniat ca nu este parte a unui grup, dar si el l-a votat pe cel mai bun jucator din echipa pentru eliminare.

"Grupul altfel se simte cand Andrei nu e in preajma. La meciuri putem sa castigam si fara Andrei. Intr-adevar, este un jucator foarte bun, a demonstrat asta pe traseu. Dar avem nevoie in grup sa ne simtim si bine".

Vorbele dansatorului au iritat-o vizibil pe Karina care a dat cartile pe fata despre realitatea convietuirii in tabara albastra.

"Problema cu vibe-ul la noi in echipa e din prima saptamana. Cand a fost Remus cu energie negativa, trebuie sa dam in el. Dupa, a fost Claudia, ne facea probleme, trebuie sa dam in ea pentru energia pozitiva a grupului. Apoi totul va inflori. Cand a fost Andi, la fel, energie negativa, gata, l-am indepartat. (..) Ne cautam nod in papura."

Meciul de comunicare de seara trecuta a fost castigat de Faimosi, la stafeta, dupa rasturnari fantastice de situatie si o echipa a razboinicilor decimata de probleme de sanatate. Lola Crudu a ajuns la spital dupa ce s-a accidentat la cap, iar Emanuela Huruiala a acuzat stari de rau, in momentul in care si-a vazut colega accidentata.

Razboinicii si Faimosii s-au strans in jurul Lolei pentru a-i acorda primul ajutor inainte de sosirea ambulantei pentru a o transporta la spital. Razboinica a ramas constienta tot timpul si, inainte de a parasi terenul si-a rugat colegii sa castige jocul de comunicare pentru a vorbi cu iubitul sau, George.

"Te rog, pentru mine! Vreau sa vorbesc cu George!".

Mihai Onicas a fost cel care a adus punctul victoriei, Faimosii reusind sa comunice telefonic, timp de trei minute, cu cineva drag de acasa.