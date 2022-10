Cristian Onețiu a spus de câte ori a plâns din cauza banilor. Acum e milionar, dar în trecut a avut mult de pierdut în afaceri: "Era imposibil să îi recuperez"

In articol:

Cristian Onețiu a fost invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai, acolo unde a explicat de câte ori a plâns după bani și ce au însemnat pentru el toate momentele în care a eșuat.

Deși în prezent dă sfaturi despre antreprenoriat românilor și se bucură de o avere impresionantă, Cristian Onețiu nu a fost întotdeauna bogat și chiar a făcut eforturi pentru a se lansa în afaceri. De 4 ori a ratat startul și a pierdut bani, însă un plan bine pus la punct l-a salvat.

Cristian Onețiu [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cristian Onețiu a spus de câte ori a plâns din cauza banilor

Denise Rifai l-a întrebat pe Cristian Onețiu de câte ori a plâns din cauza banilor, iar antreprenorul a explicat foarte clar că niciodată nu a plâns din cauza banilor, ci pentru că a regretat faptul că nu a fost suficient de inspirat.

Cristian Onețiu spune că de multe ori a lucrat fără un plan, iar în acele dăți a avut doar de pierdut. Acum, când știe exact că trebuie să își fac un plan de afaceri toate socotelile i-au ieșit.

"Nu am plâns clar din cauza banilor, am plâns pentru că mă simțeam că am fost prost. Cel mai des, am plâns în viața mea când mi-am dat seama că am fost prost și știam că ceea ce fac e greșit. De ciudă cred că am plâns cel mai mult, de oftică de cât de prost am fost.

În general am plâns pentru că am făcut doar cum ma vrut eu și cum am crezut că e bine, deși ar fi trebuit să iau în calcul și alte opinii din jur. Pentru bani nu am plâns, dat arunci chiar m-am îngrijorat pentru că nu vedeam nicio ieșire și erau foarte mulți bani la acel moment, era imposibil să recuperez 80.000 de euro.

Plângeam de ciudă, mergeam a doua zi tot cu ciudă să fac lucrurile să fie bine și cred că a fost prima dată când mi-am făcut un bussines plan. A fost prima dată când am realizat că nu mă descurc după ureche și a fost prima dată când lucrurile au început să meargă", a explicat Cristian Onețiu la Kanal D.

Cristian Onețiu, invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cristian Onețiu, deranjat sau de ștampila de hoț atribuită milionarilor români

Denise Rifai l-a întrebat pe Cristian Onețiu ce părere are despre ștampila de hoț pe care oamenii o atribuie milionarilor din România, dar și ce crede despre modul în care statul acționează în relația cu antreprenorii români.

Afaceristul nu este deranjat de această ștampilă, însă atunci când vorbele vin din partea oamenilor din politică este indignat de acest lucru și mai ales că un politician este deranjat de antreprenorii care își plătesc taxele și oferă și spaturi economice românilor, pe gratis.

"Pe mine personal nu mă deranjează pentru că e justificată. Sunt foarte multe exemple de români care s-au îmbogățit ilegal. Nu știu care e statistica, dar sunt prea mulți. Cred că ștampila asta e pusă pe baza unui istoric pe care noi nu putem să-l ștergem.(...) Mă deranjează că om ca acesta vorbește despre antreprenorii care plătesc taxe și impozite în România. Asta mă deranjează mai mult decât omul simplu care se uită și a văzut 10 hoți care s-au transformat în milionari", a explicat Cristian Onețiu, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

