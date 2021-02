In articol:

Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11! Magicianul a mai participat și în sezonul 6 al emisiunii și a ajuns până în semifinală.

Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11!

Cristian Pestrițu i-a lăsat mască pe jurații de la Românii au Talent, după ce s-a prezentat cu un număr spectaculos de magie în sezonul 11 al show-ului de talente. Magicianul l-a chemat pe Smiley pe scenă ca să îi fie asistent.

”Într-o lume în care suntem toți conectați prin telefoane, am văzut că și în pauze toată lumea stă pe telefoane, mai toți o vedem ca pe o parte negativă, eu vreau să o vedem ca pe o parte pozitivă și să facem o experiență constructivă, dar prima dată când am venit aici, am făcut eu trucurile, acum o să mă folosesc de voi și de Smiley, pe care îl invit acum pe scenă în aplauzele voastre”, așa și-a început magicianul numărul de magie.

Citeste si: Andi Moisescu a lipsit de la filmările Românii au Talent, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Vezi cine i-a ținut locul juratului

Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11![Sursa foto: Captură YouTube]

Mai apoi, magicianul

i-a pus pe cei patru jurați ai emisiunii să spună niște numere, iar pe Smiley să calculeze numerele pe telefonul mobil. Marea le-a fost surprinderea juraților când au constatat că suma tuturor numerelor a fost cea pe care magicianul a anticipat-o cu două zile înainte de filmare, dovada constând într-un clip în care Cristian Pestrițu arată numărul respectiv.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11![Sursa foto: Captură YouTube]

Cristi Pestrițu a primit patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Cristian Pestrițu a primit patru de ”DA” și a trecut în etapa următoare, după ce i-a surprins plăcut pe cei patru jurați: Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu.

”Ce ai făcut Cristian cu noi. Ești o evoluție și în sezonul 6 ai fost foarte bun, mi se pare că ai venit și ai urcat multe trepte în cariera ta, mi se pare extraordinar”, a spus Andra.

”Nici nu ai ce să comentezi la chestia asta, din partea mea ai un ”DA”, a exclamat Florin Călinescu.

Citeste si: Vezi ce soție frumoasă are Cornel Marin, pictorul fără mâini, de la Românii au Talent, sezonul 11. Femeia i-a fost alături în cele mai grele momente

Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11![Sursa foto: Captură YouTube]

”Păi are dreptate Florin, ce să mai comentezi, mie mi se pare că dacă magia e comentată, înseamnă cu nu mai e magie. Dacă tu te apuci să spui problema cum se face un număr, înseamnă că el nu te-a vrăjit, nu e magic. Eu mă declar vrăjit, ai un ”DA” și de la mine”, a spus Andi Moisescu.

”M-am bucurat să te cunosc că nu eram aici când ai venit, m-ai lăsat fără cuvinte, nu îmi vine să cred. Felicitări!”, a replicat Alexandra Dinu.

Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11![Sursa foto: Captură YouTube]

Cristian Pestrițu, semifinalist în sezonul 6, Românii au Talent

Cristian Pestrițu a concurat și în sezonul 6 al emisiunii Românii au Talent, unde a ajuns până în semifinale. Magicianul s-a prezentat în preselecții cu un număr captivant.

Cristian a creat o poveste cu ajutorul cărților de joc și a capacităților de narator. Mai mult, cu două zile înainte de a participa la audiții, Cristian a înregistrat un mesaj în care a întrebat-o pe Andra de ce s-a oprit la cartea pe care artista a ales-o chiar în fața lui: dama de inimă roșie. Acest moment a făcut-o pe cântăreață să exprime: "Nu cred! Mi s-a făcut piele de găină, păcat că nu vedeți!".