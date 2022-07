Cristian Pomohaci, în centrul unui nou scandal! S-a întâmplat după un spectacol în Brașov: „Un personaj controversat și acuzat de pedofilie”

In articol:

Fără doar și poate, Cristian Pomohaci este unul dintre cele mai controversate personalități. Fostul preot a fost acuzat în trecut de pedofilie, iar după ce a scăpat, a fost condamnat pentru evaziune fiscală, dar și de data asta a reușit să iasă basma curată.

Chiar dacă nu mai este în slujba domnului, acesta se folosește în continuare de „harul” primit de Sus și anume de vocea cu care a fost înzestrat. Cristian Pomohaci este interpret de muzică populară și susține spectacole și cântări peste tot în România. Ultimul, însă, a ieșit cu scandal, după ce s-a încheiat. Iată ce acuzații grave i se aduc!

Reprezentanții Consiliului Județean Brașov nu vor să-i plătească onorariul lui Cristian Pomohaci. Cum motivează vicepreședintele această decizie

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov spune că nu vrea să asocieze sub nicio formă numele instituției pe care o conduce cu numele lui Cristian Pomohaci, despre care spune că este un „personaj controversat”. Totodată, el anunță că va face toate demersurile necesare către Primăria Hârseni pentru a nu fi plătit onorariul fostului preot din cofinanțare.

„Cristian Pomohaci și în opinia mea este un personaj controversat, care a fost acuzat de pedofilie, acuzație de care a scăpat datorită prescripției, dar a fost condamnat pentru evaziune fiscală. De asemenea, nu a fost făcută nici o plată de către Consiliul Județean pentru acest proiect.

Mâine vom transmite o adresă către Primăria Hârseni prin care ne vom exprima dezaprobarea pentru alăturarea numelui Consiliului Județean Brașov cu această persoană controversată și vom specifica în mod clar că nu vom face plata către Primaria Hârseni dacă din cofinanțarea aprobată de Consiliul Județean urmează să fie plătit onorariul lui Cristian Pomohaci”, a explicat Szenner Zoltan, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, conform Fanatik.ro .

Cum a devenit Cristian Pomohaci preot?

Cristian Pomohaci a făcut dezvăluiri incredibile despre momentul în care și-a dat seama că menirea lui în viață este aceea de a se face preot. Era doar un copil de clasa a 4-a atunci când un vis l-a făcut să-și îndrepte pașii către Dumnezeu. După o zi în care a trăit o dezamăgire, aceea că preotul pe care îl admira cel mai mult nu l-a luat în brațe, l-a visat pe Iisus Hristos, care i-a transmis un mesaj.

„Eram clasa a 4-a, am trăit un sentiment pe care nu pot să-l explic. Îmi era ciuda de ce nu mă ia în brațe părintele Vălean, îl vedeam că pe un Dumnezeu. Era un om atât de sfânt. Am tânjit mult în ziua aia, de ce nu m-a luat părintele Vălean în brațe, am crezut că n-am cântat bine.

Noaptea l-am visat pe Hristos, în supărarea mea mă lua după umeri. M-am uitat la el și l-am întrebat: nu ești mort, ești viu? Te văd în icoane tot timpul altfel. Mi-a pus mâna peste umeri și mi-a spus: lasă! M-am înfiorat și am zis că trebuie să-L caut”, a dezvăluit Cristian Pomohaci într-un interviu pentru Star Popular.