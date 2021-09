Cristian Popescu Piedone, a patra oară bunic! Mesajul postat de primarul Sectorului 5: „Mi-ați trimis vestea când eram la tribunal...”

In articol:

Cristian Popescu Piedone este un bunic fericit! Primarul Sectorului 5 are oficial patru nepoți. Fiica acestuia, Ana, a adus pe lume cel de-al doilea copil chiar în această zi, pe 22 septembrie 2021. Edilul a dat vestea cea mare pe pagina lui de Facebook, acolo unde a postat un mesaj și o fotografie emoționantă, în care apar fiica lui, Ana, dar și soțul ei.

„ÎȚI MULTUMESC ANA, IUBITUL MEU COPIL❤️

Vezi, tu, copile...

Caroline Cristiana, fetița ta, a ales sa-ți zâmbească taman astăzi, in zi de cumpăna pentru tatăl tău!

Dumnezeu este mare, copilul meu! Ți-am spus-o mereu!

Dumnezeu a vrut sa fii, din nou, mama, astăzi, pe 22!

Mi-ați trimis vestea când eram la tribunal...

Îți multumesc, iubirea mea! ❤️

Și... TE IUBESC❤️

Aștept sa te imbratisez și sa îți spun, încă o data, ca TE IUBESC, ANA!❤️

Despre mine... știi...

Cât o vrea bunul Dumnezeu, cât mi-or fi in preajma sfintii și heruvimii... îmi voi proteja cei patru nepoței cu prețul vieții!

In lumea mea, in lumea din sufletul meu, CEI PATRU NEPOȚEI SUNT SOARELE ȘI LUNA ȘI TIMPUL ȘI VIAȚA!

Trăiesc pentru EI!❤️

PS: CAROLINE CRISTIANA, porți prenumele ÎMPĂRATULUI HRISTOS!

SA-ȚI FIE VIAȚA BUCURIE, PRINȚESA MEA!

Bunicul te așteaptă acasa!❤️❤️❤️❤️❤️

Va iubesc, dragii mei!”, este mesajul postat de primarul Sectorului 5 pe pagina lui de Facebook.

Ana, fiica lui Cristian Popescu Piedone, a născut pentru a doua oară [Sursa foto: Facebook]

Cristian Popescu Piedone a primit vestea cea mare în timp ce se afla la tribunal

Cristian Popescu Piedone s-a prezentat astăzi la Tribunalul București, acolo unde s-a discutat Procesul Colectiv, în care edilul foștii funcționari de la Primăria Sectorului 4 sunt inculpați. Judecătorii au ajuns astăzi la concluzia că procesul trebuie să fie reluat, motiv pentru care a fost amânat pentru luna octombrie.

În dosarul Colectiv, primarul Cristian Popescu Piedone este acuzat de abuz în serviciu, pentru care a fost condamnat, în primă instanță, la 8 ani și 6 luni de închisoare. Un complet de divergență trebuie să stabilească dacă edilul rămâne cu aceeași acuzație sau dacă va fi judecat în continuare pentru neglijență în serviciu, o infracțiune pentru care Codul Penal prevede pedepse mult mai mici.