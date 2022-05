Cristian Popescu Piedone, condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv! Prima reacție, după ce și-a aflat sentința: „M-au luat...nevinovat”

In articol:

În urmă cu 7 ani, mai exact pe 31 octombrie 2015, s-a întâmplat una dintre cele mai mari tragedii din România.

În doar 153 de secunde, clubul Colectiv, acolo unde o trupă rock susținea un concert în fața a sute de tineri, deși locația avea capacitatea de doar circa 80 de oameni, a luat foc, după ce artificiile din spectacolul pirotehnic de pe scenă a prins bureții antifonici aplicați pe pereți. Victimele s-au călcat și la propriu și la figurat în picioare pentru a-și salva viața. Din nefericire, nu toți au ieșit la fel cum au intrat. În timp ce unii au fost scos morți din club, alții au suferit arsuri grave, care i-au desfigurat, în timp ce alții și-au pierdut viața la scurt timp, la spital.

Incidentul a scos la iveală mai multe nereguli în lanț, care, indirect, au condus la deznodământul acestei tragedii, ce va rămâne pentru totdeauna întipărita în mintea românilor. În judecată au fost chemate mai multe persoane, patronii clubului Colectiv, pirotehniștii care s-au ocupat de spectacolul de artificii, dar și Cristian Popescu Piedone, care la acea vreme era primarul Sectorului 4.

După ce magistrații de la Curtea de Apel București au amânat de 4 ori să anunțe condamnările executive, iată că astăzi, joi, 12 mai, se face în cele din urmă dreptate în dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone a primit o pedeaspă de 4 ani cu executare în dosarul Colectiv

Actualul primar al sectorului 5 și fost primar la sectorul 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în dosarul Colectiv.

De asemenea, magistrații au decis ca acesta să nu mai aibă dreptul de a ocupa vreo funcție publică pentru următorii cinci ani.

„Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC C Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani”, se arată în decizia instanței.

Prima reacție a lui Cristian Popescu Piedone, după ce și-a aflat sentința

La scurt timp după decizia luată de judecătorii Curții de Apel București, actualul primar de la sectorul 5 a transmis un mesaj pe Facebook. Cristian Popescu Piedone se declară nevinovat. El a profitat de momente pentru a le transmite un mesaj victimelor în viață, dar și aparținătorilor celor care și-au pierdut viața în tragedia de la Colectiv.

„M-au luat... NEVINOVAT

Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate!

Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie!

M-au vânat pe unde m-au prins.

Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele...

Rămâneți cu bine, oameni buni!

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire!

Povestea noastră se oprește aici, din păcate.

A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat...!

Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate!

Am crezut în visuri, am împlinit visuri!

Am dovedit că putem face imposibilul... posibil!

Va iubesc!

Să ieșiți la vot când vor fi alegeri!

Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte!

Un primar demn și muncitor, care să vă merite!

Cu multă dragoste, Piedone

...

Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte:

Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT!

Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!!

Vă veți convinge!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe contul personal de Facebook.

Cu ce condamnări s-au ales ceilalți inculpați din Dosarul Colectiv

Cristian Popescu-Piedone, fost primar al sectorului 4 şi actual primar al sectorului 5: 4 ani de închisoare Aurelia Iofciu, şefa Serviciului autorizări comerciale din Primăria Sectorului 4: achitată

Luminiţa Larisa Ganea, consilier superior la Primăria Sector 4: achitată

Sandra Ramona Moţoc, referent superior la Primăria Sector 4: achitată

Alin George Anastasescu, patron Colectiv: 11 ani și 8 luni de închisoare

Cătălin Paul Gancea, patron Colectiv: 6 ani și 4 luni de închisoare

Costin Mincu, patron Colectiv: 8 ani de închisoare

Viorel Zaharia, pirotehnist: 6 ani și 10 luni de închisoare

Marian Moise, pirotehnist: 6 ani și 10 luni de închisoare

Daniela Ioana Niţă (decedată), patron al firmei de artificii: încetează procesul

Cristian Mihai Niţă, administrator al firmei de artificii: 2 ani și 6 luni cu suspendare

Antonina Radu, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni de închisoare

George-Petrică Matei, pompier ISUBIF: 8 ani și 8 luni de închisoare