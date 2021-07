Cristian Popescu Piedone, despre stenogramele DNA: ”Am zis-o într-un spirit de glumă”

Cristian Popescu Piedone, despre stenogramele DNA [Sursa foto: MediaFax Foto] 11:46, iul 21, 2021 Autor: Elena Popescu

Cristian Popescu Piedone, despre stenogramele DNA. Primarul sectorului 5 a dat declarații despre discuţia sa cu sindicalistul de la metrou, Ion Rădoi, în care edilul îi cerea o jumătate de staţie de metrou.

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București, a declarat pentru G4Media.ro că discuția telefonică pe care a avut-o cu Ion Rădoi, șeful sindicatului de la metrou, în care îi cerea o jumătate de stație de metrou pentru spații comerciale, a fost ”o glumă”.

”Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, şi la telefon, să mi se dea jumătate de staţie, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioşi, am aproape 28 de ani în administraţie, nu pot face asemenea greşeli elementare.

Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru G4Media.ro

Primarul sectorului 5 a mai spus: ”Rădoi a insistat foarte mult să ia legătura cu mine, am evitat să mă întâlnesc, m-am întâlnit la un moment dat, a venit cu o plachetă din partea metroului – înainte de această convorbire. Am îndeplinit toate formalitățile legale (…)Procurorii DNA au ridicat documentele și au constatat că am îndeplinit toate procedurile legale, iar întârzierea nu se datorează faptului că nu am vrut sau am pretins ceva de la dl Rădoi.

Ci pentru că din dispoziția care este deja emisă din 11 iunie, în care infrastructura SA, din dispoziția mea, trebuie să dezafecteze aceste chișcuri. Infrastructura SA era angrenată în alte lucrări de investiții în sector, s-a amânat. Procedura va fi dusă la îndeplinire, probabil în seara asta – mâine, dar chișcurile se vor demola. Sindicatul mă dă și în judecată”, a mai spus Piedone pentru sursa citată.

G4Media.ro a intrat în posesia stenogramelor DNA, care îl inculpă pe sindicalistul Ion Rădoi că ar fi încercat să amâne demolarea chioșcurilor ilegale de la metrou, dicutând cu Cristian Piedone, primarul sectorului 5. Potrivit documentului citat, Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea şi lui spaţii comerciale, la Izvor, în schimbul ne-demolării.

” Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că primarul sectorului 5 Bucureşti, Popescu Cristian împiedică din diferite motive sau întârzie emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor comerciale ce funcţionează ilegal la Metrou.

În contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spaţiilor comerciale de la metrou care funcţionează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian „ Piedone” i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea „jumătate din spaţiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (staţiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluţiei). Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5, „plusând”, spunându-i că „o jumătate de staţie întreagă îi dă”:

Ion Rădoi: Să trăiască, domn primar! Rădoi la telefon!

Piedone: Vă salut! Cu cine am onoarea?

Ion Rădoi: Rădoi la telefon, Rădoi! Dacă am văzut că nu se poate discuta pe numărul meu, zic stai mă puţin că…

Piedone: Dar cine sunteţi? Spuneţi-mi şi mie cine sunteţi!

Ion Rădoi: Nea Ion Rădoi de la metrou!

Piedone: Aaa, Rădoi de la Metrou!

Ion Rădoi: Da, ăla, prăpăditul ăla!

Piedone: Păi nu răspund mă, eu n-am nici o, nu te am în memorie, scuză-mă! Eu răspund la toate numerele şi acum te-am sunat….

Ion Rădoi: Păi n-ai de unde că toată ziua am încercat pe numărul meu, ăsta e al soţiei!

Piedone: Dar de ce nu ai discutat cu fetele mele să spui că eşti Rădoi?

Ion Rădoi: Păi n-am discutat cu ele! Am discutat direct pe telefon…

Piedone: Păi trebuia să le spui bă sunt Rădoi, dă-i lu ăla să vorbesc şi eu cu el!

Ion Rădoi: Eh!

Piedone: Deci tati, ce-am făcut? Am dat înapoi toate astea! Eu nu intru, nu intervin până nu am dispoziţia primarului general! Momentan e linişte, da?

Ion Rădoi: Auzi…

Piedone: Eu am dat decât somaţii, dar nu dispoziţie!

Ion Rădoi: Domn primar….

Piedone: Rădoi de la metrou (către o altă persoană)!

Ion Rădoi: Îhhh…domn primar…Îhh…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Nu ştiu că am fost acolo, am vorbit cu băieţii, am văzut că sunt în echipă, ce am văzut eu, cei 2…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Da şi eu dacă nu ar fi trebuit să le cer, ia daţi-mi mă şi mie o somaţie de la ăştia, o copie după somaţiile alea…

Piedone: Aveţi o copie după somaţii să i-o dăm şi lui Rădoi? Auzi mă?

Ion Rădoi: Da, zi tu!

Piedone: Am înţeles! Cel mai tare sindicat de la metrou!

Ion Rădoi: Păi nici nu există altul!

Piedone: Cel mai tare sindicat de la metrou!

Ion Rădoi: Au şi directorii (neinteleigibil) acolo!

Piedone: Am înţeles! Tu o să rezişti, ascultă ce îţi spun! Tu o să rezişti! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să rezişti!

Ion Rădoi: Da!

Piedone: După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor şi mie?

Ion Rădoi: O juma de staţie întreagă îţi dau!

Piedone: Hai, te iubesc, stai liniştit! Deci, fratele meu şi ai văzut că, mă tu ai văzut reacţia mea şi a lui Negoiţă, da? Noi vorbim de cerebral, nu vorbim de ….

Piedone: Rădoi, gândeşte-te că frati-miu a, s-a născut în metrou şi a ieşit la pensie în metrou!

Ion Rădoi: Da mă, ştiu! Lasă-l să-i dea Dumnezeu sănătate! De parcă nu ştim! Dar n-am avut noi, noi n-am avut niciodată şi vreau să spun că tu m-ai mai ajutat o dată, când vorbeam despre prima şi de alea, alea, nu are rost să vorbim prea mult…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Când am ajuns pe la Eforie cu alte nebunii..

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Plecat din ţară şi…

Piedone: Deci, tati, bazează-te pe mine, atât îţi spun! Şi las-o în înţelepciunea legii s-o rezolve pentru că eu îs pe lege şi le-o dau pe lege înapoi, da?

Ion Rădoi: Da!

Piedone: Cum tu le-o dai la ăştia care-i acţionezi în judecată şi le ceri daune şi toţi la toţi primarii…

Ion Rădoi: Exact! Paişpe le …

Piedone: Eu aşa îţi dau ţie, da? (neinteligibil) Cine?

Ion Rădoi: Negoiţă! Că i-am zis pe nume!

Piedone: Păi stai puţin! Negoiţă nu-i cu tine?

Ion Rădoi: Ba da! Păi lucrează la fel ca tine!

Piedone: Păi asta tre să-i spui! Acuma, fără lipsă de modestie, în Bucureşti astăzi, dar în Bucureşti astăzi, orice măsură, orice unitate de măsură ai avea, sunt 2 primari, Negoiţă şi Piedone! Şi mai e Băluţă, dar Băluţă e un tip care se dă după ploaie!

Ion Rădoi: A cam semnalizat la stânga şi a luat-o la dreapta, ştii cum zicem noi în transporturi!

Piedone: Nu e bai, nu e bai!

Ion Rădoi: Nu e voie! Nu e voie să faci asta! Dar nu e mă, nu e bărbat, n-a fost bărbat să faci asta, dar ce ai mă, de ce te fereşti mă, de ce faci lucrul ăsta? Că, bun, o să-l târâm prin nişte procese, nişte d-astea, una, alta, dar la ce-ţi foloseşte mă? La ce-ţi foloseşte? Tâmpenia asta!

Piedone: (neinteligibil).

Ion Rădoi: Da, mă, lasă mă, voi aveţi (neinteligibil)?

Piedone: Ai grijă!

Ion Rădoi: Nu mă interesează mă că lasă că vorbesc după telefonul lui nevastă-mea şi bine că e şi al tău ascultat, nu contează! Băi, tu cu ăsta aveţi (limbaj trivial)! Sunteţi bărbaţi!

Piedone: Da,da da!

Ion Rădoi: Ştiţi ce trebuie să faceţi! De asta vă zic direct, nu mă interesează că înregistrează pe (limbaj trivial)!

Piedone: Ee, te mai doare-bască, ce mai!

Ion Rădoi: Da, să ai succes în continuare că ştiu că eşti şi tu ciupit şi muşcat de colo de fund!

Piedone: Da, da, da.

Ion Rădoi: Dar nu mă interesează asta pentru că o să-şi dea Dumnezeu sănătate că bine faci, bine găseşti!

Piedone: Te iubesc! Vorbim!

Ion Rădoi: Vorbim, numai bine şi multă sănătate!

Piedone: Oricând sunt lângă tine, ştii lucrul ăsta, nu?

Ion Rădoi: Numai bine, sigur!

Piedone: Şi dacă sunt obligat să-ţi fac rău, te anunţ cu o sută de ani înainte, da?

Ion Rădoi: Da, da, da!

Piedone: Sănătate!

Ion Rădoi: Toate cele bune, mulţumesc mult! Sănătate!

”În aceste împrejurări, în contextul în care exista suspiciunea ca o parte din spaţiile comerciale aflate la Metrou pe raza sectorului 5 să intre în folosinţa primarului sau a rudelor acestuia, au fost efectuate investigaţii în teren- în staţiile de metrou cu spaţii comerciale de pe raza sectorului 5, ocazie cu care s-a constatat că nu au intervenit modificări ale spaţiilor comerciale, în sensul înfiinţării unor spaţii noi.

În contextul în care la data de 18.06.2021, Rădoi Ion şi Minea Claudia au aflat că Primarul sectorului 5 a trimis din nou notificări spaţiilor comerciale, cu privire la desfiinţarea lor, Rădoi Ion a intenţionat să se întâlnească cu Primarul sectorului 5 pentru a ajunge la o înţelegere”, este un fragment din ordonanţa de inculpare a lui Ion Rădoi şi care conţine stenograma unei discuţii dintre Ion Rădoi şi primarul Piedone purtate pe telefonul partenerei lui Rădoi şi interceptate de DNA.

Sursa: g4media.ro