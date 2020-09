In articol:

Cristian Popescu Piedone[Sursa foto: Facebook]

Cristian Popescu Piedone este candidat la Primăria Sectorului 5, iar în plină campanie electorală a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Vestea a venit ca un șoc pentru omul politic, mai ales după ce ar fi contactat virusul chiar de la fiica sa, care, la rândul ei, a fost testată pozitiv în urma unui consult.

Mesajul lui Cristian Popescu Piedone

Candidatul Primăriei Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi contactat virusul de la fiica sa, după ce aceasta a fost testată pozitiv în urma unui consult. Politicianul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a povestit cum fiica sa a aflat că are coronavirus. Piedone a explicat cum fata lui a mers să-și facă o serie de analize, fiind alergică la ambrozie. Din păcate, medicii i-au spus că este infectată cu COVID-19. Totodată, Piedone a mai scris pe contul de Facebook că tânăra se află în izolare și că se simte bine.

„Fiica mea a mers la medic pentru a face mai mult analize pentru ca este alergica la ambrozie. Medicii i-au cerut sa faca si un test COVID-19, iar in cursul zilei de marti a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. In acest moment se afla in izolare la domiciliu pentru ca este asimptomatica”, a scris el pe Facebook.

Alegerile au loc pe data de 27 septembrie. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus că persoanele care se vor prezenta la vot cu febră de peste 37,3 grade vor vota într-o cabină specială, dedicată celor cu simptome ale COVID-19.

”Pe Primăria Sectorului 5 văd că scrie ”Aproape de oameni”. Da, cu siguranţă cu mine primar va fi aproape de oameni, nu va fi doar un slogan”, a transmis Cristian Popescu Piedone după depunerea candidaturii.